Ткачёв: скучаю по Риду Буше. Это игрок, который на льду понимал меня с полуслова

Нападающий «Металлурга» Владимир Ткачёв заявил, что скучает по своему бывшему одноклубнику Риду Буше, ныне выступающему за «Автомобилист». Хоккеисты ранее вместе играли за «Авангард».

«Разумеется, я скучаю по Риду Буше. Это игрок, который понимал меня на льду с полуслова. С ним играть было одно удовольствие», — передаёт слова Ткачёва корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.

В прошлом сезоне Буше в 52 матчах регулярного чемпионата набрал 49 очков — забросил 28 шайб и отдал 21 результативную передачу. В плей-офф американский нападающий набрал 8 (5+3) очков в 13 матчах. Ткачёв пропустил бо́льшую часть прошлого сезона из-за травмы. Он провёл за «Авангард» в КХЛ-2024/2025 17 матчей, в которых забросил четыре шайбы и сделал 11 результативных передач.

