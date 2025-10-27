Ткачёв: система Разина в «Металлурге» не такая уж сложная. Играем и получаем удовольствие

Нападающий «Металлурга» Владимир Ткачёв заявил, что система главного тренера команды Андрея Разина не самая сложная, все получают удовольствие от игры.

«Система Разина не такая уж сложная, я её уже понял. Мы играем в хоккей и получаем удовольствие. Да, в большинстве на привычной позиции играю, в «Металлурге» мне сказали, что на линии ворот мне нечего делать», — передаёт слова Ткачёва корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.

В текущем сезоне 30-летний нападающий провёл 20 матчей, в которых отметился тремя заброшенными шайбами и 21 результативной передачей.

«Металлург» с 32 очками после 20 встреч располагается на первой строчке Востока.