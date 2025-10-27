«Ак Барс» выиграл 10 матчей подряд в КХЛ и повторил клубный рекорд

«Ак Барс» обыграл дальневосточный «Адмирал» в овертайме со счётом 3:2 и продлил серию побед до 10 матчей. Тем самым казанская команда повторила клубный рекорд.

Ранее подобное достижение покорилось «Ак Барсу» в сезоне-2020/2021 под руководством Дмитрия Квартальнова. Тогда казанцы обыграли «Нефтехимик», «Автомобилист», «Металлург», «Динамо» Минск, «Йокерит» (дважды), «Спартак», московское «Динамо» (дважды) и «Трактор». «На ноль» были сыграны три встречи.

В текущей серии «Ак Барс» победил «Амур», «Барыс» (оба — дважды), ЦСКА, «Салават Юлаев», «Сибирь», «Локомотив», «Адмирал» (дважды). Один матч был сыгран «на ноль».