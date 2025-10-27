Скидки
«Ак Барс» выиграл 10 матчей подряд в КХЛ и повторил клубный рекорд

«Ак Барс» выиграл 10 матчей подряд в КХЛ и повторил клубный рекорд
Комментарии

«Ак Барс» обыграл дальневосточный «Адмирал» в овертайме со счётом 3:2 и продлил серию побед до 10 матчей. Тем самым казанская команда повторила клубный рекорд.

Фонбет Чемпионат КХЛ
27 октября 2025, понедельник. 19:00 МСК
Ак Барс
Казань
Окончен
3 : 2
ОТ
Адмирал
Владивосток
1:0 Кателевский (Дыняк, Фисенко) – 09:04 (5x5)     1:1 Олсон (Муранов) – 33:44 (5x5)     1:2 Шэн (Старков, Завгородний) – 41:56 (5x5)     2:2 Хмелевски – 58:35 (6x5)     3:2 Сафонов (Фальковский, Денисенко) – 62:40 (3x3)    

Ранее подобное достижение покорилось «Ак Барсу» в сезоне-2020/2021 под руководством Дмитрия Квартальнова. Тогда казанцы обыграли «Нефтехимик», «Автомобилист», «Металлург», «Динамо» Минск, «Йокерит» (дважды), «Спартак», московское «Динамо» (дважды) и «Трактор». «На ноль» были сыграны три встречи.

В текущей серии «Ак Барс» победил «Амур», «Барыс» (оба — дважды), ЦСКА, «Салават Юлаев», «Сибирь», «Локомотив», «Адмирал» (дважды). Один матч был сыгран «на ноль».

«Ак Барс» снова фаворит Кубка Гагарина? Почти «уволенный» Гатиятулин пересобрал коллектив
«Ак Барс» снова фаворит Кубка Гагарина? Почти «уволенный» Гатиятулин пересобрал коллектив
