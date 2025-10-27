Главный тренер «Адмирала»: игроки не поверили, что могут доиграть этот матч до победы
Главный тренер «Адмирала» Леонид Тамбиев прокомментировал поражение от «Ак Барса» в овертайме со счётом 2:3.
Фонбет Чемпионат КХЛ
27 октября 2025, понедельник. 19:00 МСК
Ак Барс
Казань
Окончен
3 : 2
ОТ
Адмирал
Владивосток
1:0 Кателевский (Дыняк, Фисенко) – 09:04 (5x5) 1:1 Олсон (Муранов) – 33:44 (5x5) 1:2 Шэн (Старков, Завгородний) – 41:56 (5x5) 2:2 Хмелевски – 58:35 (6x5) 3:2 Сафонов (Фальковский, Денисенко) – 62:40 (3x3)
«Мы провели по содержанию игры хороший матч, но в концовке есть ощущение, что наши игроки сами не поверили, что могут доиграть этот матч до победы. Пара неправильных действий – и соперник перевёл игру в овертайм. В овертайме ошибка нашего игрока – соперник нас не простил за это.
Почему сыграл Арсений Цыба? Надо же было дать ему сыграть. С Гуской мы проиграли три матча подряд, а парень хорошо тренируется, мы видим прогресс. Тяжело давать оценку вратарю. Если бы мы выиграли – я был бы доволен», – передаёт слова Тамбиева корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.
