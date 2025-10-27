Главный тренер «Адмирала»: игроки не поверили, что могут доиграть этот матч до победы

Главный тренер «Адмирала» Леонид Тамбиев прокомментировал поражение от «Ак Барса» в овертайме со счётом 2:3.

«Мы провели по содержанию игры хороший матч, но в концовке есть ощущение, что наши игроки сами не поверили, что могут доиграть этот матч до победы. Пара неправильных действий – и соперник перевёл игру в овертайм. В овертайме ошибка нашего игрока – соперник нас не простил за это.

Почему сыграл Арсений Цыба? Надо же было дать ему сыграть. С Гуской мы проиграли три матча подряд, а парень хорошо тренируется, мы видим прогресс. Тяжело давать оценку вратарю. Если бы мы выиграли – я был бы доволен», – передаёт слова Тамбиева корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.