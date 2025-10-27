Тренер «Адмирала» Тамбиев вновь пожаловался на смену часовых поясов и перелёты
Главный тренер «Адмирала» Леонид Тамбиев, комментируя поражение от «Ак Барса» (2:3 ОТ), выразил недовольство перелётами и сменой часовых поясов.
Фонбет Чемпионат КХЛ
27 октября 2025, понедельник. 19:00 МСК
Ак Барс
Казань
Окончен
3 : 2
ОТ
Адмирал
Владивосток
1:0 Кателевский (Дыняк, Фисенко) – 09:04 (5x5) 1:1 Олсон (Муранов) – 33:44 (5x5) 1:2 Шэн (Старков, Завгородний) – 41:56 (5x5) 2:2 Хмелевски – 58:35 (6x5) 3:2 Сафонов (Фальковский, Денисенко) – 62:40 (3x3)
«Дело не в спаренных играх, а в перелётах и сменах часовых поясов. Прилетели пораньше? За четыре дня до игры надо прилетать, вот тогда будет пораньше. А так мы играли на третий день. Хорошо хоть в выходной была игра, в 12 [часов] по Владивостоку. Сегодня пятый день тут – уже на себя похожи», – передаёт слова Тамбиева корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.
На данный момент «Адмирал» с 16 очками после 16 встреч располагается на девятой строчке в турнирной таблице Восточной конференции.
