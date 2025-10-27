Тренер «Адмирала» Тамбиев вновь пожаловался на смену часовых поясов и перелёты

Главный тренер «Адмирала» Леонид Тамбиев, комментируя поражение от «Ак Барса» (2:3 ОТ), выразил недовольство перелётами и сменой часовых поясов.

«Дело не в спаренных играх, а в перелётах и сменах часовых поясов. Прилетели пораньше? За четыре дня до игры надо прилетать, вот тогда будет пораньше. А так мы играли на третий день. Хорошо хоть в выходной была игра, в 12 [часов] по Владивостоку. Сегодня пятый день тут – уже на себя похожи», – передаёт слова Тамбиева корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.

На данный момент «Адмирал» с 16 очками после 16 встреч располагается на девятой строчке в турнирной таблице Восточной конференции.