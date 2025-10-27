Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Гатиятулин: было много потерь, неверных решений, нужно уметь выигрывать такие игры

Гатиятулин: было много потерь, неверных решений, нужно уметь выигрывать такие игры
Аудио-версия:
Комментарии

Главный тренер «Ак Барса» Анвар Гатиятулин подвёл итоги матча с «Адмиралом» (3:2 ОТ) в рамках регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.

Фонбет Чемпионат КХЛ
27 октября 2025, понедельник. 19:00 МСК
Ак Барс
Казань
Окончен
3 : 2
ОТ
Адмирал
Владивосток
1:0 Кателевский (Дыняк, Фисенко) – 09:04 (5x5)     1:1 Олсон (Муранов) – 33:44 (5x5)     1:2 Шэн (Старков, Завгородний) – 41:56 (5x5)     2:2 Хмелевски – 58:35 (6x5)     3:2 Сафонов (Фальковский, Денисенко) – 62:40 (3x3)    

«Не лучшая игра в нашем исполнении, было много потерь, неверных решений. Но сезон длинный, такие игры ещё будут, нужно уметь и их выигрывать. Хорошая командная победа. Ошибки Бердина? Это игра, такие моменты возникают. Ничего удивительного, важно то, как мы на них реагируем. Смогли проявить характер, сравнять в конце матча и победить. Такие игры нужны для формирования коллектива.

У нас ни одного матча не было проходного, на каждую игру мы выходим, чтобы показать характер и самоотдачу. Был упорный матч. У нас уже был опыт спаренных игр с «Амуром», когда в первом матче сыграли здорово, многое получалось, а во втором – соперник уже разбирает нас, готовит план. Если отталкиваться от наших действий, игра в атаке подразумевает риск, чтобы создавать преимущество нужно обыгрывать, рисковать.

У нас сегодня этот риск был, но он был неоправданный, были потери, тратили силы на отбор шайбы», – передаёт слова Гатиятулина корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.

Материалы по теме
Видео
«Ак Барс» обыграл «Адмирал» в овертайме и одержал 10 победу подряд
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android