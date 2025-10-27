Гатиятулин: было много потерь, неверных решений, нужно уметь выигрывать такие игры

Главный тренер «Ак Барса» Анвар Гатиятулин подвёл итоги матча с «Адмиралом» (3:2 ОТ) в рамках регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.

«Не лучшая игра в нашем исполнении, было много потерь, неверных решений. Но сезон длинный, такие игры ещё будут, нужно уметь и их выигрывать. Хорошая командная победа. Ошибки Бердина? Это игра, такие моменты возникают. Ничего удивительного, важно то, как мы на них реагируем. Смогли проявить характер, сравнять в конце матча и победить. Такие игры нужны для формирования коллектива.

У нас ни одного матча не было проходного, на каждую игру мы выходим, чтобы показать характер и самоотдачу. Был упорный матч. У нас уже был опыт спаренных игр с «Амуром», когда в первом матче сыграли здорово, многое получалось, а во втором – соперник уже разбирает нас, готовит план. Если отталкиваться от наших действий, игра в атаке подразумевает риск, чтобы создавать преимущество нужно обыгрывать, рисковать.

У нас сегодня этот риск был, но он был неоправданный, были потери, тратили силы на отбор шайбы», – передаёт слова Гатиятулина корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.