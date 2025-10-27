Тамбиев: оставлю без комментариев два удаления в третьем периоде, не хочу штрафов

Главный тренер «Адмирала» Леонид Тамбиев не стал комментировать два удаления в третьем периоде в матче с «Ак Барсом» (2:3 ОТ).

«Мы и первый матч неплохо сыграли, если убрать удаления. Сегодня удалялись меньше, я буду аккуратнее с разговорами про удаления, не хочу этих штрафов… Давайте так, оставлю без комментариев два удаления в третьем периоде», – передаёт слова Тамбиева корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.

«Ак Барс» в нынешнем сезоне Континентальной хоккейной лиги сыграл 20 матчей, в которых набрал 29 очков, клуб занимает второе место в турнирной таблице Восточной конференции. «Адмирал» с 16 очками после 16 встреч располагается на девятой строчке Востока.