Гатиятулин — о рекордной победной серии: победы добываются весной, не обращаем внимание

Главный тренер «Ак Барса» Анвар Гатиятулин высказался о рекордной победной серии казанского клуба. Сегодня, 27 октября, казанцы обыграли «Адмирал» (3:2 ОТ) и победили в 10 матче подряд.

«Рекорды – это хорошо, но мы и в том году могли рекорды делать. Победы добываются весной, не обращаем внимание на серии.

У нас есть план, и мы двигаемся согласно нему. Работа с ребятами из системы – одна из параллельных задач, которые мы решаем, за вратарями тоже следим, следим за каждым игроком, но искусственно вводить в состав мы никого не будем.

У всех были шансы, ребята знают, в чём им надо прибавлять, есть конкуренция, которую нужно уметь держать», – передаёт слова Гатиятулина корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.