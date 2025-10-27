Скидки
Гатиятулин — о рекордной победной серии: победы добываются весной, не обращаем внимание

Гатиятулин — о рекордной победной серии: победы добываются весной, не обращаем внимание
Главный тренер «Ак Барса» Анвар Гатиятулин высказался о рекордной победной серии казанского клуба. Сегодня, 27 октября, казанцы обыграли «Адмирал» (3:2 ОТ) и победили в 10 матче подряд.

Фонбет Чемпионат КХЛ
27 октября 2025, понедельник. 19:00 МСК
Ак Барс
Казань
Окончен
3 : 2
ОТ
Адмирал
Владивосток
1:0 Кателевский (Дыняк, Фисенко) – 09:04 (5x5)     1:1 Олсон (Муранов) – 33:44 (5x5)     1:2 Шэн (Старков, Завгородний) – 41:56 (5x5)     2:2 Хмелевски – 58:35 (6x5)     3:2 Сафонов (Фальковский, Денисенко) – 62:40 (3x3)    

«Рекорды – это хорошо, но мы и в том году могли рекорды делать. Победы добываются весной, не обращаем внимание на серии.

У нас есть план, и мы двигаемся согласно нему. Работа с ребятами из системы – одна из параллельных задач, которые мы решаем, за вратарями тоже следим, следим за каждым игроком, но искусственно вводить в состав мы никого не будем.

У всех были шансы, ребята знают, в чём им надо прибавлять, есть конкуренция, которую нужно уметь держать», – передаёт слова Гатиятулина корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.

