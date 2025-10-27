Скидки
Главный тренер «Ак Барса» рассказал о текущих ролях в команде Биро и Замалтдинова

Главный тренер «Ак Барса» Анвар Гатиятулин объяснил, какие роли в команде выполняют нападающие Брэндон Биро и Радэль Замалтдинов.

«Много вопросов было в прошлом сезоне, когда Радэль Замалтдинов одевался 13-м нападающим, не играл. Он работал, терпеливо ждал и в плей-офф показал, что может играть на уровне КХЛ. В новом сезоне не всё получалось, он находил свою игру, прибавил. В тех моментах, где он на льду, помогает нам. Будем думать, те ребята, которые недополучают игровую практику в основе, будут получать её в командах системы.

Брэндон Биро? На начало сезона у нас не все ребята были, чуть позже к нам присоединились игроки, кто-то по ходу сезона, кто-то перед самым началом… Мы знаем возможности Брэндона, если необходимость будет, он подменит в спецбригадах большинства. Все игроки знают роли, мы сейчас не меняем состав, хочется посмотреть на игроков на длинных отрезках. Это информация, которая в будущем пригодится», – передаёт слова Гатиятулина корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.

«Ак Барс» снова фаворит Кубка Гагарина? Почти «уволенный» Гатиятулин пересобрал коллектив
«Ак Барс» снова фаворит Кубка Гагарина? Почти «уволенный» Гатиятулин пересобрал коллектив
