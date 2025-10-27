Хмелевски: процесс адаптации дался мне тяжело, требовалось быстрее влиться в команду

Нападающий «Ак Барса» Александр Хмелевски после победы над «Адмиралом» (3:2 ОТ) рассказал, как прошла его адаптация в казанской команде. Форвард был обменян из «Салавата Юлаева» в сентябре этого года.
«Не всё получалось, но мы показали характер. Сложно находить эмоции, когда идёт такая серия. Все мужики молодцы, вытащили игру. У меня были моменты забивать до этих матчей, просто не получалось. Не знаю, почему-то просто не шло. Слава Богу, что залетело сегодня, буду стараться всегда забивать.
Процесс адаптации дался мне тяжело. Отмечу, что «Ак Барс» сделал всё для меня и моей семьи, чтобы быстро адаптироваться в команде. Тут уже больше от меня требовалось быстрее влиться, но на всё нужно время. Я довольно долго адаптируюсь, даже школы не любил менять в детстве. Чуть дольше времени это заняло, но сейчас чувствую себя хорошо», – передаёт слова Хмелевски корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.
