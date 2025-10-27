Хмелевски: моя жена татарка, так что буду обучаться языку, немного слов знаю

Нападающий «Ак Барса» Александр Хмелевски ответил на вопрос, в чём разница между Казанью и Уфой. Ранее хоккеист выступал за «Салават Юлаев».

«Моя жена татарка, так что буду обучаться. Немного слов знаю, как и все. Знаю, что в Татарстане болельщики любят такие мелочи, это отдаёт дань уважения республике. Когда смогу выучить несколько новых слов или поговорок, постараюсь озвучить.

В чём разница между Уфой и Казанью? В обоих городах очень любят хоккей, в обеих республиках это вид спорта номер один. Казань намного больше, тут очень приятно и много развлечений», – передаёт слова Хмелевски корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.