Хмелевски: давление от победной серии больше идёт от прессы, больше внимания
Нападающий «Ак Барса» Александр Хмелевски рассказал, чувствует ли давление от рекордной победной серии. Сегодня, 27 октября, казанцы обыграли «Адмирал» (3:2 ОТ) и одержали 10 победу подряд.
Фонбет Чемпионат КХЛ
27 октября 2025, понедельник. 19:00 МСК
Ак Барс
Казань
Окончен
3 : 2
ОТ
Адмирал
Владивосток
1:0 Кателевский (Дыняк, Фисенко) – 09:04 (5x5) 1:1 Олсон (Муранов) – 33:44 (5x5) 1:2 Шэн (Старков, Завгородний) – 41:56 (5x5) 2:2 Хмелевски – 58:35 (6x5) 3:2 Сафонов (Фальковский, Денисенко) – 62:40 (3x3)
«Давление от победной серии? Это давление больше идёт от прессы. Это отмечают, потом всё больше и больше внимания появляется. Соперники это понимают, что у нас несколько побед подряд и тоже хотят выиграть нас. Было тяжело доставать эмоции, но мы сегодня играли против хорошей команды», – передаёт слова Хмелевски корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.
«Ак Барс» в нынешнем сезоне Континентальной хоккейной лиги сыграл 20 матчей, в которых набрал 29 очков, клуб занимает второе место в турнирной таблице Восточной конференции.
