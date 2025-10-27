Хмелевски: давление от победной серии больше идёт от прессы, больше внимания

Нападающий «Ак Барса» Александр Хмелевски рассказал, чувствует ли давление от рекордной победной серии. Сегодня, 27 октября, казанцы обыграли «Адмирал» (3:2 ОТ) и одержали 10 победу подряд.

«Давление от победной серии? Это давление больше идёт от прессы. Это отмечают, потом всё больше и больше внимания появляется. Соперники это понимают, что у нас несколько побед подряд и тоже хотят выиграть нас. Было тяжело доставать эмоции, но мы сегодня играли против хорошей команды», – передаёт слова Хмелевски корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.

«Ак Барс» в нынешнем сезоне Континентальной хоккейной лиги сыграл 20 матчей, в которых набрал 29 очков, клуб занимает второе место в турнирной таблице Восточной конференции.