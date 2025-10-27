Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Хмелевски: давление от победной серии больше идёт от прессы, больше внимания

Хмелевски: давление от победной серии больше идёт от прессы, больше внимания
Комментарии

Нападающий «Ак Барса» Александр Хмелевски рассказал, чувствует ли давление от рекордной победной серии. Сегодня, 27 октября, казанцы обыграли «Адмирал» (3:2 ОТ) и одержали 10 победу подряд.

Фонбет Чемпионат КХЛ
27 октября 2025, понедельник. 19:00 МСК
Ак Барс
Казань
Окончен
3 : 2
ОТ
Адмирал
Владивосток
1:0 Кателевский (Дыняк, Фисенко) – 09:04 (5x5)     1:1 Олсон (Муранов) – 33:44 (5x5)     1:2 Шэн (Старков, Завгородний) – 41:56 (5x5)     2:2 Хмелевски – 58:35 (6x5)     3:2 Сафонов (Фальковский, Денисенко) – 62:40 (3x3)    

«Давление от победной серии? Это давление больше идёт от прессы. Это отмечают, потом всё больше и больше внимания появляется. Соперники это понимают, что у нас несколько побед подряд и тоже хотят выиграть нас. Было тяжело доставать эмоции, но мы сегодня играли против хорошей команды», – передаёт слова Хмелевски корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.

«Ак Барс» в нынешнем сезоне Континентальной хоккейной лиги сыграл 20 матчей, в которых набрал 29 очков, клуб занимает второе место в турнирной таблице Восточной конференции.

Материалы по теме
Хмелевски: процесс адаптации дался мне тяжело, требовалось быстрее влиться в команду
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android