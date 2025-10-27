«Особо сказать нечего». Главный тренер «Барыса» Кравец — о поражении от «Нефтехимика»

Главный тренер «Барыса» Михаил Кравец прокомментировал поражение от «Нефтехимика» (2:3) в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.

«Что сказать по игре… Особо сказать нечего. Наверное, самая неудачная игра была с нашей стороны. Много ошибок, многие занимались не тем, чем нужно, не своей работой. Но, даже при такой игре, которая не получалась, результат мог бы быть другим. К сожалению, не удалось сравнять счёт. Только третий период можно записать в плюс нам. А так, естественно, такие принципиальные игры с командами, с которыми мы боремся за попадание плей-офф… Такая игра с нашей стороны нас не устраивает. Акценты на силовые приёмы не делаем, но всегда говорим, что они нужны, нужно выигрывать борьбу у соперника.

Почему не показали блистательную игру? Плохое начало первого периода, много неточных передач. Защитники должны отдавать, нападающие должны бросать-бежать-забивать, вратари должны ловить. Каждый должен делать свою работу. А если мы будем заниматься другим: нападающие в оборону бегать, а вратарь голевые передачи отдавать через всё поле, это будет бардак. Тем более, в большинстве есть свои законы, нужно их исполнять. Предупреждали ребят, что команда соперника очень прилично контратакует», — приводит слова Кравца сайт КХЛ.