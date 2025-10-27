Главный тренер «Нефтехимика» Гришин оценил победу над «Барысом»

Главный тренер «Нефтехимика» Игорь Гришин подвёл итоги матча с «Барысом» (3:2) в рамках регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.

– Мы здорово начали матч, создавали много моментов, хорошо двигались. В принципе, так было на протяжении двух периодов. Но ошибка в начале третьей 20-тиминутки добавила сопернику кислорода. Тогда и началась битва за победу. Мы потеряли инициативу, противник много атаковал.

Тем не менее, ребята — молодцы. Они сыграли самоотверженно, ловили броски на себя. Филипп [Долганов], как обычно, сыграл здорово. Общими усилиями довели игру до победы.

– В первых двух периодах «Барыс» превосходил вас в силовой борьбе. Но в третьем игровом отрезке этот показатель сравнялся. Почему в начале встречи не было силовой борьбы?

– Игра из этого не состоит. Важно, как ты двигаешься, передаёшь шайбу, создаёшь моменты. Видимо, сопернику больше ничего не оставалось, кроме как проводить силовые приёмы. Единственное, у нас не всё было хорошо с реализацией. В ином случае нам было бы полегче. А так, по моему мнению, силовой приём нужен для того, чтобы отобрать шайбу.

– Перед матчем вы сказали, что ключ к успеху кроется в катании, движении и контроле шайбы. Так и получилось?

– Как я ранее говорил, в первых двух периодах ребята показывали то, что я хотел видеть. К сожалению, такого не было в третьей 20-тиминутке. Нельзя давать сопернику свободу, ведь разница в две шайбы ещё ничего не говорит. Это скользкая разница, самая неприятная. Если преимущество минимальное, то команда играет строже, понимает, что следующий пропущенный гол чреват равному счёту. Разница в две шайбы чересчур обманчива. Но хорошо, что после пропущенного гола парни хорошо сыграли в обороне, — приводит слова Гришина пресс-служба «Нефтехимика».