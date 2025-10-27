Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Главный тренер «Нефтехимика» Гришин оценил победу над «Барысом»

Главный тренер «Нефтехимика» Гришин оценил победу над «Барысом»
Аудио-версия:
Комментарии

Главный тренер «Нефтехимика» Игорь Гришин подвёл итоги матча с «Барысом» (3:2) в рамках регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.

Фонбет Чемпионат КХЛ
27 октября 2025, понедельник. 19:00 МСК
Нефтехимик
Нижнекамск
Окончен
3 : 2
Барыс
Астана
1:0 Барулин (Пастухов, Точилкин) – 01:06 (5x5)     2:0 Надворный – 08:25 (5x5)     2:1 Шайхмедденов (Бреус) – 28:56 (5x5)     3:1 Капустин – 30:45 (4x5)     3:2 Уолш (Морелли, Веккионе) – 40:27 (5x5)    

– Мы здорово начали матч, создавали много моментов, хорошо двигались. В принципе, так было на протяжении двух периодов. Но ошибка в начале третьей 20-тиминутки добавила сопернику кислорода. Тогда и началась битва за победу. Мы потеряли инициативу, противник много атаковал.

Тем не менее, ребята — молодцы. Они сыграли самоотверженно, ловили броски на себя. Филипп [Долганов], как обычно, сыграл здорово. Общими усилиями довели игру до победы.

– В первых двух периодах «Барыс» превосходил вас в силовой борьбе. Но в третьем игровом отрезке этот показатель сравнялся. Почему в начале встречи не было силовой борьбы?
– Игра из этого не состоит. Важно, как ты двигаешься, передаёшь шайбу, создаёшь моменты. Видимо, сопернику больше ничего не оставалось, кроме как проводить силовые приёмы. Единственное, у нас не всё было хорошо с реализацией. В ином случае нам было бы полегче. А так, по моему мнению, силовой приём нужен для того, чтобы отобрать шайбу.

– Перед матчем вы сказали, что ключ к успеху кроется в катании, движении и контроле шайбы. Так и получилось?
– Как я ранее говорил, в первых двух периодах ребята показывали то, что я хотел видеть. К сожалению, такого не было в третьей 20-тиминутке. Нельзя давать сопернику свободу, ведь разница в две шайбы ещё ничего не говорит. Это скользкая разница, самая неприятная. Если преимущество минимальное, то команда играет строже, понимает, что следующий пропущенный гол чреват равному счёту. Разница в две шайбы чересчур обманчива. Но хорошо, что после пропущенного гола парни хорошо сыграли в обороне, — приводит слова Гришина пресс-служба «Нефтехимика».

Материалы по теме
Видео
«Нефтехимик» одолел «Барыс» в домашнем матче
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android