Результаты матчей КХЛ на 27 октября 2025 года

Результаты матчей КХЛ на 27 октября 2025 года
Сегодня, 27 октября, состоялись три матча регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами встреч игрового дня.

Результаты матчей КХЛ на 27 октября 2025 года:

«Авангард» – «Металлург» — 1:4;
«Ак Барс» – «Адмирал» — 3:2 ОТ;
«Нефтехимик» – «Барыс» — 3:2.

Западную конференцию Континентальной хоккейной лиги с 26 очками после 19 матчей возглавляет череповецкая «Северсталь». Первое место Восточной конференции КХЛ на данный момент занимает магнитогорский «Металлург», набравший 32 очка после 20 игр.

Регулярный чемпионат КХЛ завершится 20 марта. Плей-офф пройдёт с 23 марта по 23 мая 2026 года.

Календарь КХЛ сезона-2025/2026
Турнирная таблица КХЛ сезона-2025/2026
