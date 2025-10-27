Скидки
Результаты матчей ВХЛ на 27 октября 2025 года

Сегодня, 27 октября, состоялись восемь матчей OLIMPBET Чемпионата России — ВХЛ. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня Всероссийской хоккейной лиги.

Результаты матчей ВХЛ на 27 октября 2025 года:

ХК «Норильск» – «Торос» — 1:2 ОТ;
«Зауралье» – «Звезда» — 1:3;
«Рубин» – «Химик» — 3:2 Б;
«Югра» – «Торпедо-Горький» — 1:3;
ХК «Тамбов» – «Челмет» — 3:4;
«Буран» – «Южный Урал» — 1:2;
«Ростов» – «Магнитка» — 2:1 ОТ;
АКМ – «Нефтяник» — 4:3 Б.

На данный момент сводную таблицу ВХЛ возглавляет «Магнитка», набравшая 30 очков в 20 матчах. Второе место занимает «Нефтяник» с 29 очками после 20 встреч. Тройку замыкает новокузнецкий «Металлург» (29 очков в 18 матчах).

