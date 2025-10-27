Результаты матчей МХЛ на 27 октября 2025 года

Сегодня, 27 октября, состоялись три матча регулярного OLIMPBET Чемпионата МХЛ сезона-2025/2026. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня.

Результаты матчей МХЛ на 27 октября 2025 года:

«Красноярские Рыси» – «Молот» — 2:1;

МХК «Спартак» МАХ – МХК «Алтант» — 2:1;

«Алмаз» – «Стальные Лисы» — 6:5 ОТ.

«Золотой» дивизион Западной конференции возглавляет «Локо» с 31 очками после 17 игр. Первое место в «Золотом» дивизионе Восточной конференции занимают «Стальные Лисы», набравшие 31 очко после 17 матчей.

В текущем сезоне возросло количество игр каждой команды в регулярном чемпионате. Это стало возможно благодаря проведению матчей между соперниками обеих конференций. Регулярный чемпионат МХЛ завершится 22 марта.