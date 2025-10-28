Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Тренер «Вашингтона»: у Овечкина есть определённые привычки, которые нужно учитывать

Тренер «Вашингтона»: у Овечкина есть определённые привычки, которые нужно учитывать
Аудио-версия:
Комментарии

Главный тренер «Вашингтон Кэпиталз» Спенсер Карбери высказался о том, что Коннор Макмайкл в понедельник на тренировке занял позицию центра в звене с Александром Овечкиным и Райаном Леонардом. Обычно, когда Макмайкл и Овечкин выходили в одном звене, оба занимали позиции на флангах.

«Это немного по-другому. И я бы не стал называть это сложностью, скорее это нюансы, отличия — такие же, как при игре с любым другим крайним. Но у Овечкина есть определённые привычки, которые нужно учитывать: где он предпочитает получать шайбу, где располагается на льду, как он общается и всё в этом духе. Майки уже достаточно играл с ним, чтобы мы чувствовали себя комфортно. Если помните, в прошлом сезоне он тоже часто выходил с ним в одном звене, только тогда был на фланге, а не в центре — это немного меняет динамику», — приводит слова Карбери официальный сайт «Вашингтона».

В нынешнем сезоне Овечкин принял участие в девяти матчах, в которых записал в свой актив два гола и пять результативных передач.

Материалы по теме
Овечкин едва не забил 900-й гол в НХЛ! А потом «Вашингтон» опозорился в его юбилейной игре
Видео
Овечкин едва не забил 900-й гол в НХЛ! А потом «Вашингтон» опозорился в его юбилейной игре
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android