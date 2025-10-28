Скидки
Макмайкл – об игре в одном звене с Овечкиным: с ним немного иначе, чем с кем-то ещё

Макмайкл – об игре в одном звене с Овечкиным: с ним немного иначе, чем с кем-то ещё
Канадский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Коннор Макмайкл высказался об игре в одном звене с российским нападающим Александром Овечкиным.

«Играть с ним немного иначе, чем с кем-то ещё. Он уникальный игрок, один из величайших за всю историю. Нужно немного подстраиваться под его стиль, ведь ты знаешь, что он будет ждать момент, чтобы выстрелить своим фирменным щелчком.

Это мелочи. Думаю, мне и Ленни нужно будет немного поработать над циклом, а Овечкин всегда найдёт способ открыться. Главное — разыгрывать мелкие комбинации, искать бросок, а если момента нет, то знаешь, что где-то поблизости Ови готов принять шайбу. И, честно говоря, разговаривая со Строумом за эти годы, я понял, что не стоит сильно менять свою игру — всё упирается в маленькие детали», — приводит слова Макмайкла официальный сайт «Вашингтона».

В нынешнем сезоне Овечкин принял участие в девяти матчах, в которых записал в свой актив два гола и пять результативных передач.

