Евгений Малкин покорил достижение Жана Рателя 46-летней давности в НХЛ

В эти минуты проходит матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Питтсбург Пингвинз» принимает «Сент-Луис Блюз».
На момент написания новости проходит второй период. Счёт 2:2. В этой встрече российский нападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин отметился результативной передачей, набрав 15-е очко в сезоне.
По общему числу очков Малкин вышел на второе место в истории среди хоккеистов 39+лет — впереди только Горди Хоу, набравший 17 (6+11) очков в сезоне-1968/69 в возрасте 40 лет.
Больше всего очков за первые 10 матчей сезона у игроков 39 лет и старше:
Горди Хоу, 40 лет: 6+11 (1968/69, «Детройт Ред Уингз»)
Евгений Малкин, 39 лет: 2+13 (2025/26, «Питтсбург Пингвинз»)
Жан Рателль, 39 лет: 6+8=14 (1979/80, «Бостон Брюинз»)
Жан Беливо, 39 лет: 3+10 (1970/71, «Монреаль Канадиенс»)
Александр Овечкин, 39 лет: 6+7 (2024/25, «Вашингтон Кэпиталз»)
Горди Хоу, 39 лет: 8+5 (1967/68, «Детройт Ред Уингз»)
