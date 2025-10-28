Скидки
Евгений Малкин покорил достижение Жана Рателя 46-летней давности в НХЛ

Евгений Малкин покорил достижение Жана Рателя 46-летней давности в НХЛ
В эти минуты проходит матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Питтсбург Пингвинз» принимает «Сент-Луис Блюз».

НХЛ — регулярный чемпионат
28 октября 2025, вторник. 02:00 МСК
Питтсбург Пингвинз
Питтсбург
3-й период
4 : 3
Сент-Луис Блюз
Сент-Луис
1:0 Раст (Карлссон, Холландер) – 00:39     2:0 Манта (Малкин, Бразо) – 00:55     2:1 Бьюгстад (Уокер, Такер) – 04:15     2:2 Кайру (Шенн, Холлоуэй) – 15:43     3:2 Уозерспун – 26:37     4:2 Раст (Карлссон, Кросби) – 40:42     4:3 Жозеф – 44:35    

На момент написания новости проходит второй период. Счёт 2:2. В этой встрече российский нападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин отметился результативной передачей, набрав 15-е очко в сезоне.

По общему числу очков Малкин вышел на второе место в истории среди хоккеистов 39+лет — впереди только Горди Хоу, набравший 17 (6+11) очков в сезоне-1968/69 в возрасте 40 лет.

Больше всего очков за первые 10 матчей сезона у игроков 39 лет и старше:

Горди Хоу, 40 лет: 6+11 (1968/69, «Детройт Ред Уингз»)
Евгений Малкин, 39 лет: 2+13 (2025/26, «Питтсбург Пингвинз»)
Жан Рателль, 39 лет: 6+8=14 (1979/80, «Бостон Брюинз»)
Жан Беливо, 39 лет: 3+10 (1970/71, «Монреаль Канадиенс»)
Александр Овечкин, 39 лет: 6+7 (2024/25, «Вашингтон Кэпиталз»)
Горди Хоу, 39 лет: 8+5 (1967/68, «Детройт Ред Уингз»)

