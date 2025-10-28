Евгений Малкин покорил достижение Жана Рателя 46-летней давности в НХЛ

Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

В эти минуты проходит матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Питтсбург Пингвинз» принимает «Сент-Луис Блюз».

На момент написания новости проходит второй период. Счёт 2:2. В этой встрече российский нападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин отметился результативной передачей, набрав 15-е очко в сезоне.

По общему числу очков Малкин вышел на второе место в истории среди хоккеистов 39+лет — впереди только Горди Хоу, набравший 17 (6+11) очков в сезоне-1968/69 в возрасте 40 лет.

Больше всего очков за первые 10 матчей сезона у игроков 39 лет и старше:

Горди Хоу, 40 лет: 6+11 (1968/69, «Детройт Ред Уингз»)

Евгений Малкин, 39 лет: 2+13 (2025/26, «Питтсбург Пингвинз»)

Жан Рателль, 39 лет: 6+8=14 (1979/80, «Бостон Брюинз»)

Жан Беливо, 39 лет: 3+10 (1970/71, «Монреаль Канадиенс»)

Александр Овечкин, 39 лет: 6+7 (2024/25, «Вашингтон Кэпиталз»)

Горди Хоу, 39 лет: 8+5 (1967/68, «Детройт Ред Уингз»)