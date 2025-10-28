Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Малкин установил исторический рекорд в составе «Питтсбурга» для игроков 39 лет и старше

Малкин установил исторический рекорд в составе «Питтсбурга» для игроков 39 лет и старше
Комментарии

В эти минуты проходит матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Питтсбург Пингвинз» принимает «Сент-Луис Блюз».

НХЛ — регулярный чемпионат
28 октября 2025, вторник. 02:00 МСК
Питтсбург Пингвинз
Питтсбург
3-й период
4 : 3
Сент-Луис Блюз
Сент-Луис
1:0 Раст (Карлссон, Холландер) – 00:39     2:0 Манта (Малкин, Бразо) – 00:55     2:1 Бьюгстад (Уокер, Такер) – 04:15     2:2 Кайру (Шенн, Холлоуэй) – 15:43     3:2 Уозерспун – 26:37     4:2 Раст (Карлссон, Кросби) – 40:42     4:3 Жозеф (Бьюгстад) – 44:35    

На момент написания новости завершился второй период. Счёт 3:2 в пользу хозяев. В этой встрече российский нападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин отметился результативной передачей, набрав 15-е очко в сезоне.
Таким образом Малкин продлил свою результативную серию до семи матчей — это самый длинный отрезок с очками среди игроков «Питтсбург Пингвинз» в возрасте 39 лет и старше за всю историю клуба.

В нынешнем сезоне Малкин принял участие в десяти матчах, в которых забил гола и сделал 13 результативных передач.

Материалы по теме
Евгений Малкин покорил достижение Жана Рателя 46-летней давности в НХЛ
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android