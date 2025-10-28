Малкин установил исторический рекорд в составе «Питтсбурга» для игроков 39 лет и старше
В эти минуты проходит матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Питтсбург Пингвинз» принимает «Сент-Луис Блюз».
НХЛ — регулярный чемпионат
28 октября 2025, вторник. 02:00 МСК
Питтсбург Пингвинз
Питтсбург
3-й период
4 : 3
Сент-Луис Блюз
Сент-Луис
1:0 Раст (Карлссон, Холландер) – 00:39 2:0 Манта (Малкин, Бразо) – 00:55 2:1 Бьюгстад (Уокер, Такер) – 04:15 2:2 Кайру (Шенн, Холлоуэй) – 15:43 3:2 Уозерспун – 26:37 4:2 Раст (Карлссон, Кросби) – 40:42 4:3 Жозеф (Бьюгстад) – 44:35
На момент написания новости завершился второй период. Счёт 3:2 в пользу хозяев. В этой встрече российский нападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин отметился результативной передачей, набрав 15-е очко в сезоне.
Таким образом Малкин продлил свою результативную серию до семи матчей — это самый длинный отрезок с очками среди игроков «Питтсбург Пингвинз» в возрасте 39 лет и старше за всю историю клуба.
В нынешнем сезоне Малкин принял участие в десяти матчах, в которых забил гола и сделал 13 результативных передач.
