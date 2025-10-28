Малкин установил исторический рекорд в составе «Питтсбурга» для игроков 39 лет и старше

В эти минуты проходит матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Питтсбург Пингвинз» принимает «Сент-Луис Блюз».

На момент написания новости завершился второй период. Счёт 3:2 в пользу хозяев. В этой встрече российский нападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин отметился результативной передачей, набрав 15-е очко в сезоне.

Таким образом Малкин продлил свою результативную серию до семи матчей — это самый длинный отрезок с очками среди игроков «Питтсбург Пингвинз» в возрасте 39 лет и старше за всю историю клуба.

В нынешнем сезоне Малкин принял участие в десяти матчах, в которых забил гола и сделал 13 результативных передач.