Гол и передача Малкина помогли «Питтсбургу» обыграть «Сент-Луис» в результативном матче

Завершился матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Питтсбург Пингвинз» принимал «Сент-Луис Блюз». Встреча прошла в Питтсбурге на стадионе «Пи-Пи-Джи Пэйнтс-Арена» и закончилась победой хозяев со счётом 6:3.
В составе «Питтсбурга» забивали Брайан Раст (дважды), Энтони Манта, Паркер Уозерспун, Сидни Кросби и российский нападающий Евгений Малкин. Также россиянин отметился результативной передачей.
За «Сент-Луис» отличились Ник Бьюгстад, Джордан Кайру и Мэтью Жозеф. Российские нападающие Алексей Торопченко и Павел Бучневич не отметились результативными действиями.
Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ. Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P.
В следующем матче регулярного чемпионата «Питтсбург» встретится с «Филадельфией Флайерз», а «Сент-Луис» сыграет с «Детройт Ред Уингз».
