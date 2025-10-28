Скидки
Оттава Сенаторз — Бостон Брюинз, результат матча 28 октября 2025, счет 7:2, регулярный чемпионат НХЛ 2025-2026

«Оттава» забросила «Бостону» семь шайб, выиграв третий матч подряд
Комментарии

В ночь с 27 на 28 октября мск на льду арены «Канадиен Тайр-центр» в столице Канады Оттаве завершился матч регулярного чемпионата НХЛ сезона-2025/2026 между клубами «Оттава Сенаторз» и «Бостон Брюинз». Хозяева площадки выиграли встречу со счётом 7:2.

НХЛ — регулярный чемпионат
28 октября 2025, вторник. 02:30 МСК
Оттава Сенаторз
Оттава
Окончен
7 : 2
Бостон Брюинз
Бостон
0:1 Гики – 03:06     1:1 Батерсон (Грейг, Сандерсон) – 10:25 (pp)     2:1 Жиру (Амадио, Пинто) – 21:08     3:1 Батерсон (Зеттерлунд, Эллер) – 34:44     4:1 Штюцле (Сандерсон, Батерсон) – 40:13 (pp)     5:1 Штюцле (Сандерсон, Козенс) – 49:33 (pp)     6:1 Казинс (Штюцле, Дженсен) – 52:22     7:1 Зеттерлунд (Шабо, Перрон) – 53:04 (pp)     7:2 Арвидссон (Минтен, Жанно) – 59:50    

Российские хоккеисты обеих команд — защитники Артём Зуб («Оттава») и Никита Задоров и нападающий Марат Хуснутдинов (оба — «Бостон») — результативными действиями не отметились.

Авторами заброшенных шайб «Сенаторз» стали Дрейк Батерсон (дубль), Клод Жиру, Тим Штюцле (дубль), Ник Казинс и Фабиан Зеттерлунд. У «Брюинз» отличились Морган Гики и Виктор Арвидссон.

Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ. Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P.

Комментарии
