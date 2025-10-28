«Оттава» забросила «Бостону» семь шайб, выиграв третий матч подряд
В ночь с 27 на 28 октября мск на льду арены «Канадиен Тайр-центр» в столице Канады Оттаве завершился матч регулярного чемпионата НХЛ сезона-2025/2026 между клубами «Оттава Сенаторз» и «Бостон Брюинз». Хозяева площадки выиграли встречу со счётом 7:2.
НХЛ — регулярный чемпионат
28 октября 2025, вторник. 02:30 МСК
Оттава Сенаторз
Оттава
Окончен
7 : 2
Бостон Брюинз
Бостон
0:1 Гики – 03:06 1:1 Батерсон (Грейг, Сандерсон) – 10:25 (pp) 2:1 Жиру (Амадио, Пинто) – 21:08 3:1 Батерсон (Зеттерлунд, Эллер) – 34:44 4:1 Штюцле (Сандерсон, Батерсон) – 40:13 (pp) 5:1 Штюцле (Сандерсон, Козенс) – 49:33 (pp) 6:1 Казинс (Штюцле, Дженсен) – 52:22 7:1 Зеттерлунд (Шабо, Перрон) – 53:04 (pp) 7:2 Арвидссон (Минтен, Жанно) – 59:50
Российские хоккеисты обеих команд — защитники Артём Зуб («Оттава») и Никита Задоров и нападающий Марат Хуснутдинов (оба — «Бостон») — результативными действиями не отметились.
Авторами заброшенных шайб «Сенаторз» стали Дрейк Батерсон (дубль), Клод Жиру, Тим Штюцле (дубль), Ник Казинс и Фабиан Зеттерлунд. У «Брюинз» отличились Морган Гики и Виктор Арвидссон.
Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ. Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P.
