«Оттава» забросила «Бостону» семь шайб, выиграв третий матч подряд

В ночь с 27 на 28 октября мск на льду арены «Канадиен Тайр-центр» в столице Канады Оттаве завершился матч регулярного чемпионата НХЛ сезона-2025/2026 между клубами «Оттава Сенаторз» и «Бостон Брюинз». Хозяева площадки выиграли встречу со счётом 7:2.

Российские хоккеисты обеих команд — защитники Артём Зуб («Оттава») и Никита Задоров и нападающий Марат Хуснутдинов (оба — «Бостон») — результативными действиями не отметились.

Авторами заброшенных шайб «Сенаторз» стали Дрейк Батерсон (дубль), Клод Жиру, Тим Штюцле (дубль), Ник Казинс и Фабиан Зеттерлунд. У «Брюинз» отличились Морган Гики и Виктор Арвидссон.

