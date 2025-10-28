Сидни Кросби набрал 1700 очков в регулярках НХЛ и повторил достижение трёх легенд

Звёздный форвард «Питтсбург Пингвинз» Сидни Кросби отметился голом и ассистом в матче с «Сент-Луис Блюз» (6:3) и вписал своё имя в историю.

После этого матча в активе Кросби стало 1700 (632+1068) очков в регулярках НХЛ. Канадец стал девятым игроком в истории, покорившим эту отметку, а также четвёртым игроком, кто добился такого результата в составе одного клуба.

Ранее тоже самое делали Горди Хоу (1809 очков с «Детройтом»), Стив Айзерман (1755 очков с «Детройтом») и Марио Лемье (1723 с «Питтсбургом»).

Напомним, в текущем сезоне в активе Кросби 7 голов и 7 ассистов в 9 матчах за клуб.

