Евгений Малкин догнал по очкам лидеров гонки бомбардиров НХЛ

39-летний российский нападающий «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин сравнялся по набранным очкам в текущем сезоне НХЛ с лидерами гонки бомбардиров. В ночь с 27 на 28 октября мск в домашней игре с «Сент-Луис Блюз» (6:3) форвард отметился заброшенной шайбой и результативной передачей, теперь в его активе 16 очков (3+13) в 10 матчах.

НХЛ — регулярный чемпионат
28 октября 2025, вторник. 02:00 МСК
Питтсбург Пингвинз
Питтсбург
Окончен
6 : 3
Сент-Луис Блюз
Сент-Луис
1:0 Раст (Карлссон, Холландер) – 00:39     2:0 Манта (Малкин, Бразо) – 00:55     2:1 Бьюгстад (Уокер, Такер) – 04:15     2:2 Кайру (Шенн, Холлоуэй) – 15:43     3:2 Уозерспун – 26:37     4:2 Раст (Карлссон, Кросби) – 40:42     4:3 Жозеф (Бьюгстад) – 44:35     5:3 Кросби (Раст) – 56:39     6:3 Малкин (Бразо) – 56:59    

Также по 16 набранных очков у Ника Шмальца («Юта Мамонт») — 7+9 в 10 матчах и Джека Айкела («Вегас Голден Найтс») — 6+10 в 9 матчах. 15 очков (6+9) в 9 матчах на счету нападающего «Сан-Хосе Шаркс» Маклина Селебрини.

