Евгений Малкин догнал по очкам лидеров гонки бомбардиров НХЛ

39-летний российский нападающий «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин сравнялся по набранным очкам в текущем сезоне НХЛ с лидерами гонки бомбардиров. В ночь с 27 на 28 октября мск в домашней игре с «Сент-Луис Блюз» (6:3) форвард отметился заброшенной шайбой и результативной передачей, теперь в его активе 16 очков (3+13) в 10 матчах.

Также по 16 набранных очков у Ника Шмальца («Юта Мамонт») — 7+9 в 10 матчах и Джека Айкела («Вегас Голден Найтс») — 6+10 в 9 матчах. 15 очков (6+9) в 9 матчах на счету нападающего «Сан-Хосе Шаркс» Маклина Селебрини.

Видео: Лемье поздравил Кросби, Малкина, Летанга с 20-м сезоном