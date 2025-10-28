Кросби установил редчайшее достижение в НХЛ. Такое покорялось лишь шести легендам лиги
Звёздный форвард «Питтсбург Пингвинз» Сидни Кросби отметился голом и ассистом в матче с «Сент-Луис Блюз» (6:3) и вписал своё имя в историю.
НХЛ — регулярный чемпионат
28 октября 2025, вторник. 02:00 МСК
Питтсбург Пингвинз
Питтсбург
Окончен
6 : 3
Сент-Луис Блюз
Сент-Луис
1:0 Раст (Карлссон, Холландер) – 00:39 2:0 Манта (Малкин, Бразо) – 00:55 2:1 Бьюгстад (Уокер, Такер) – 04:15 2:2 Кайру (Шенн, Холлоуэй) – 15:43 3:2 Уозерспун – 26:37 4:2 Раст (Карлссон, Кросби) – 40:42 4:3 Жозеф (Бьюгстад) – 44:35 5:3 Кросби (Раст) – 56:39 6:3 Малкин (Бразо) – 56:59
После этого матча в активе канадца стало 1901 очко с учётом регулярных сезонов и плей-офф (703+1198). Он стал всего седьмым игроком в истории североамериканской лиги, которому покорилась данная отметка.
Ранее планку в 1900 очков покоряли Уэйн Гретцки, Марк Мессье, Яромир Ягр, Горди Хоу, Рон Фрэнсис и Стив Айзерман.
Напомним, также сегодня Кросби покорил отметку в 1700 очков в матчах регулярки, став всего девятым игроком, которому покорялось такое достижение.
Лемье поздравил Кросби, Малкина, Летанга с 20-м сезоном
