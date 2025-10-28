Кросби установил редчайшее достижение в НХЛ. Такое покорялось лишь шести легендам лиги

Звёздный форвард «Питтсбург Пингвинз» Сидни Кросби отметился голом и ассистом в матче с «Сент-Луис Блюз» (6:3) и вписал своё имя в историю.

После этого матча в активе канадца стало 1901 очко с учётом регулярных сезонов и плей-офф (703+1198). Он стал всего седьмым игроком в истории североамериканской лиги, которому покорилась данная отметка.

Ранее планку в 1900 очков покоряли Уэйн Гретцки, Марк Мессье, Яромир Ягр, Горди Хоу, Рон Фрэнсис и Стив Айзерман.

Напомним, также сегодня Кросби покорил отметку в 1700 очков в матчах регулярки, став всего девятым игроком, которому покорялось такое достижение.

