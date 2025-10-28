Евгений Малкин установил рекорд «Питтсбурга» всех времён
Российский форвард «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин отметился голом и результативным пасом в ворота «Сент-Луис Блюз» и вписал своё имя в клубную историю.
НХЛ — регулярный чемпионат
28 октября 2025, вторник. 02:00 МСК
Питтсбург Пингвинз
Питтсбург
Окончен
6 : 3
Сент-Луис Блюз
Сент-Луис
1:0 Раст (Карлссон, Холландер) – 00:39 2:0 Манта (Малкин, Бразо) – 00:55 2:1 Бьюгстад (Уокер, Такер) – 04:15 2:2 Кайру (Шенн, Холлоуэй) – 15:43 3:2 Уозерспун – 26:37 4:2 Раст (Карлссон, Кросби) – 40:42 4:3 Жозеф (Бьюгстад) – 44:35 5:3 Кросби (Раст) – 56:39 6:3 Малкин (Бразо) – 56:59
Благодаря очкам в сегодняшней встрече Малкин продлил свою результативную серию до семи матчей — это самая длинная серия среди игроков старше 39 лет в истории «Питтсбурга».
С сезона-2012/13 только три хоккеиста в НХЛ добивались такого же результата в этом возрасте или старше: Джо Павелски (9 матчей подряд в сезоне-2023/24 с «Далласом», 39 лет), Джо Торнтон (7 матчей в сезоне-2020/21 с «Торонто», 41 год) и Яромир Ягр (7 матчей в сезоне-2013/14 с «Нью-Джерси», 41 год).
В текущем сезоне у Малкина 3 гола и 13 ассистов в 10 матчах за клуб.
