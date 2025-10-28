Евгений Малкин установил рекорд «Питтсбурга» всех времён

Российский форвард «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин отметился голом и результативным пасом в ворота «Сент-Луис Блюз» и вписал своё имя в клубную историю.

Благодаря очкам в сегодняшней встрече Малкин продлил свою результативную серию до семи матчей — это самая длинная серия среди игроков старше 39 лет в истории «Питтсбурга».

С сезона-2012/13 только три хоккеиста в НХЛ добивались такого же результата в этом возрасте или старше: Джо Павелски (9 матчей подряд в сезоне-2023/24 с «Далласом», 39 лет), Джо Торнтон (7 матчей в сезоне-2020/21 с «Торонто», 41 год) и Яромир Ягр (7 матчей в сезоне-2013/14 с «Нью-Джерси», 41 год).

В текущем сезоне у Малкина 3 гола и 13 ассистов в 10 матчах за клуб.

