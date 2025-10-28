Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Малкин превзошёл достижение Овечкина, установив рекорд НХЛ XXI века

Малкин превзошёл достижение Овечкина, установив рекорд НХЛ XXI века
Аудио-версия:
Комментарии

Российский форвард «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин отметился голом и результативным пасом в ворота «Сент-Луис Блюз» (6:3) и установил уникальный рекорд в лиге.

НХЛ — регулярный чемпионат
28 октября 2025, вторник. 02:00 МСК
Питтсбург Пингвинз
Питтсбург
Окончен
6 : 3
Сент-Луис Блюз
Сент-Луис
1:0 Раст (Карлссон, Холландер) – 00:39     2:0 Манта (Малкин, Бразо) – 00:55     2:1 Бьюгстад (Уокер, Такер) – 04:15     2:2 Кайру (Шенн, Холлоуэй) – 15:43     3:2 Уозерспун – 26:37     4:2 Раст (Карлссон, Кросби) – 40:42     4:3 Жозеф (Бьюгстад) – 44:35     5:3 Кросби (Раст) – 56:39     6:3 Малкин (Бразо) – 56:59    

После этого матча у Малкина стало 16 очков в текущем сезоне НХЛ (3 гола + 13 ассистов). Это второй результат в истории лиги по количеству набранных очков за первые 10 игр сезона среди игроков в возрасте 39 лет и старше. Также это первый результат в нынешнем веке.

Наибольшее количество очков за первые 10 матчей сезона среди игроков старше 39 лет:

  1. Горди Хоу, 40 лет: 6 голов + 11 передач = 17 очков (сезон-1968/69, «Детройт»).
  2. Евгений Малкин, 39 лет: 3+13 = 16 очков (2025/26, «Питтсбург»).
  3. Жан Ратель, 39 лет: 6+8 = 14 очков (1979/80, «Бостон»).
  4. Жан Беливо, 39 лет: 3+10 = 13 очков (1970/71, «Монреаль»).
  5. Алекс Овечкин, 39 лет: 6+7 = 13 очков (2024/25, «Вашингтон»).
  6. Горди Хоу, 39 лет: 8+5 = 13 очков (1967/68, «Детройт»).

Таким образом, Малкин покорил достижение Александра Овечкина, который ранее удерживал этот рекорд в XXI веке.

Малкин и Кросби подарили Овечкину часы в честь рекорда

Материалы по теме
Кросби установил редчайшее достижение в НХЛ. Такое покорялось лишь шести легендам лиги
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android