Малкин превзошёл достижение Овечкина, установив рекорд НХЛ XXI века
Российский форвард «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин отметился голом и результативным пасом в ворота «Сент-Луис Блюз» (6:3) и установил уникальный рекорд в лиге.
НХЛ — регулярный чемпионат
28 октября 2025, вторник. 02:00 МСК
Питтсбург Пингвинз
Питтсбург
Окончен
6 : 3
Сент-Луис Блюз
Сент-Луис
1:0 Раст (Карлссон, Холландер) – 00:39 2:0 Манта (Малкин, Бразо) – 00:55 2:1 Бьюгстад (Уокер, Такер) – 04:15 2:2 Кайру (Шенн, Холлоуэй) – 15:43 3:2 Уозерспун – 26:37 4:2 Раст (Карлссон, Кросби) – 40:42 4:3 Жозеф (Бьюгстад) – 44:35 5:3 Кросби (Раст) – 56:39 6:3 Малкин (Бразо) – 56:59
После этого матча у Малкина стало 16 очков в текущем сезоне НХЛ (3 гола + 13 ассистов). Это второй результат в истории лиги по количеству набранных очков за первые 10 игр сезона среди игроков в возрасте 39 лет и старше. Также это первый результат в нынешнем веке.
Наибольшее количество очков за первые 10 матчей сезона среди игроков старше 39 лет:
- Горди Хоу, 40 лет: 6 голов + 11 передач = 17 очков (сезон-1968/69, «Детройт»).
- Евгений Малкин, 39 лет: 3+13 = 16 очков (2025/26, «Питтсбург»).
- Жан Ратель, 39 лет: 6+8 = 14 очков (1979/80, «Бостон»).
- Жан Беливо, 39 лет: 3+10 = 13 очков (1970/71, «Монреаль»).
- Алекс Овечкин, 39 лет: 6+7 = 13 очков (2024/25, «Вашингтон»).
- Горди Хоу, 39 лет: 8+5 = 13 очков (1967/68, «Детройт»).
Таким образом, Малкин покорил достижение Александра Овечкина, который ранее удерживал этот рекорд в XXI веке.
