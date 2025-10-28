Малкин превзошёл достижение Овечкина, установив рекорд НХЛ XXI века

Российский форвард «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин отметился голом и результативным пасом в ворота «Сент-Луис Блюз» (6:3) и установил уникальный рекорд в лиге.

После этого матча у Малкина стало 16 очков в текущем сезоне НХЛ (3 гола + 13 ассистов). Это второй результат в истории лиги по количеству набранных очков за первые 10 игр сезона среди игроков в возрасте 39 лет и старше. Также это первый результат в нынешнем веке.

Наибольшее количество очков за первые 10 матчей сезона среди игроков старше 39 лет:

Горди Хоу, 40 лет: 6 голов + 11 передач = 17 очков (сезон-1968/69, «Детройт»). Евгений Малкин, 39 лет: 3+13 = 16 очков (2025/26, «Питтсбург»). Жан Ратель, 39 лет: 6+8 = 14 очков (1979/80, «Бостон»). Жан Беливо, 39 лет: 3+10 = 13 очков (1970/71, «Монреаль»). Алекс Овечкин, 39 лет: 6+7 = 13 очков (2024/25, «Вашингтон»). Горди Хоу, 39 лет: 8+5 = 13 очков (1967/68, «Детройт»).

Таким образом, Малкин покорил достижение Александра Овечкина, который ранее удерживал этот рекорд в XXI веке.

Малкин и Кросби подарили Овечкину часы в честь рекорда