39-летний Евгений Малкин увеличил лидерский отрыв в гонке лучших ассистентов сезона НХЛ

39-летний Евгений Малкин увеличил лидерский отрыв в гонке лучших ассистентов сезона НХЛ
Аудио-версия:
39-летний российский нападающий «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин увеличил отрыв от конкурентов во главе гонки лучших ассистентов текущего сезона НХЛ. В ночь с 27 на 28 октября мск в домашней игре с «Сент-Луис Блюз» (6:3) форвард отметился заброшенной шайбой и результативной передачей, теперь в его активе 13 ассистов в 10 матчах (16 очков (3+13)).

НХЛ — регулярный чемпионат
28 октября 2025, вторник. 02:00 МСК
Питтсбург Пингвинз
Питтсбург
Окончен
6 : 3
Сент-Луис Блюз
Сент-Луис
1:0 Раст (Карлссон, Холландер) – 00:39     2:0 Манта (Малкин, Бразо) – 00:55     2:1 Бьюгстад (Уокер, Такер) – 04:15     2:2 Кайру (Шенн, Холлоуэй) – 15:43     3:2 Уозерспун – 26:37     4:2 Раст (Карлссон, Кросби) – 40:42     4:3 Жозеф (Бьюгстад) – 44:35     5:3 Кросби (Раст) – 56:39     6:3 Малкин (Бразо) – 56:59    

Это с отрывом лучший показатель в лиге. Ближайшими преследователями Малкина с 11 передачами являются сразу четыре хоккеиста — Марк Стоун («Вегас Голден Найтс»), Вильям Нюландер («Торонто Мэйпл Лифс»), Ник Судзуки («Монреаль Канадиенс») и Коннор Макдэвид («Эдмонтон Ойлерз»).

Среди российских игроков ближе всех к показателю Евгения Малкина находится Кирилл Капризов («Миннесота Уайлд»), в активе которого девять ассистов. В топ-3 ассистентов среди россиян входит также защитник Дмитрий Орлов («Сан-Хосе Шаркс») — восемь передач.

Календарь регулярного чемпионата НХЛ
Турнирная таблица регулярного чемпионата НХЛ

Видео: Малкин и Кросби подарили Овечкину часы в честь рекорда

Видео
Гол и передача Малкина помогли «Питтсбургу» обыграть «Сент-Луис» в результативном матче
Евгений Малкин догнал по очкам лидеров гонки бомбардиров НХЛ
