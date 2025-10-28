39-летний Евгений Малкин увеличил лидерский отрыв в гонке лучших ассистентов сезона НХЛ

39-летний российский нападающий «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин увеличил отрыв от конкурентов во главе гонки лучших ассистентов текущего сезона НХЛ. В ночь с 27 на 28 октября мск в домашней игре с «Сент-Луис Блюз» (6:3) форвард отметился заброшенной шайбой и результативной передачей, теперь в его активе 13 ассистов в 10 матчах (16 очков (3+13)).

Это с отрывом лучший показатель в лиге. Ближайшими преследователями Малкина с 11 передачами являются сразу четыре хоккеиста — Марк Стоун («Вегас Голден Найтс»), Вильям Нюландер («Торонто Мэйпл Лифс»), Ник Судзуки («Монреаль Канадиенс») и Коннор Макдэвид («Эдмонтон Ойлерз»).

Среди российских игроков ближе всех к показателю Евгения Малкина находится Кирилл Капризов («Миннесота Уайлд»), в активе которого девять ассистов. В топ-3 ассистентов среди россиян входит также защитник Дмитрий Орлов («Сан-Хосе Шаркс») — восемь передач.

Видео: Малкин и Кросби подарили Овечкину часы в честь рекорда