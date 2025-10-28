Результаты матчей НХЛ на 28 октября 2025 года

В ночь на 28 октября прошли очередные матчи регулярного сезона-2025/2026 Национальной хоккейной лиги. Было сыграно две встречи. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня.

Результаты матчей НХЛ на 28 октября 2025 года:

«Питтсбург Пингвинз» – «Сент-Луис Блюз» — 6:3;

«Оттава Сенаторз» – «Бостон Брюинз» — 7:2.

Западную конференцию Национальной хоккейной лиги с 16 очками после 10 матчей возглавляет «Юта Мамонт». Первое место в Восточной конференции НХЛ на данный момент занимает «Нью-Джерси Дэвилз», набравший 16 очков после девяти встреч. Регулярный чемпионат Национальной хоккейной лиги завершится 17 апреля 2026 года.