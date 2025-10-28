Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Результаты матчей НХЛ на 28 октября 2025 года

Результаты матчей НХЛ на 28 октября 2025 года
Комментарии

В ночь на 28 октября прошли очередные матчи регулярного сезона-2025/2026 Национальной хоккейной лиги. Было сыграно две встречи. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня.

Результаты матчей НХЛ на 28 октября 2025 года:

«Питтсбург Пингвинз» – «Сент-Луис Блюз» — 6:3;
«Оттава Сенаторз» – «Бостон Брюинз» — 7:2.

Западную конференцию Национальной хоккейной лиги с 16 очками после 10 матчей возглавляет «Юта Мамонт». Первое место в Восточной конференции НХЛ на данный момент занимает «Нью-Джерси Дэвилз», набравший 16 очков после девяти встреч. Регулярный чемпионат Национальной хоккейной лиги завершится 17 апреля 2026 года.

Календарь НХЛ
Таблица НХЛ
Материалы по теме
Легенды не стареют! Кросби набрал 1700-е очко в НХЛ, а Малкин стал лучшим бомбардиром лиги
Легенды не стареют! Кросби набрал 1700-е очко в НХЛ, а Малкин стал лучшим бомбардиром лиги
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android