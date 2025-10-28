Скидки
Сидни Кросби вышел на второе место в истории НХЛ по матчам с 2+ очками за одну команду

Капитан «Питтсбург Пингвинз» Сидни Кросби отметился голом и ассистом в матче с «Сент-Луис Блюз».

Как сообщает пресс-служба Национальной хоккейной лиги, Кросби провёл свой 498-й матч, в котором набрал два и более очка за одну команду и вышел на второе место по данному показателю в истории НХЛ. Рекорд лиги принадлежит Горди Хоу (505 матчей за «Детройт Ред Уингз»).

Завершился матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Питтсбург Пингвинз» принимал «Сент-Луис Блюз». Встреча прошла в Питтсбурге на стадионе «Пи-Пи-Джи Пэйнтс-Арена» и закончилась победой хозяев со счётом 6:3. В следующем матче регулярного чемпионата «Питтсбург» встретится с «Филадельфией Флайерз».

НХЛ — регулярный чемпионат
28 октября 2025, вторник. 02:00 МСК
Питтсбург Пингвинз
Питтсбург
Окончен
6 : 3
Сент-Луис Блюз
Сент-Луис
1:0 Раст (Карлссон, Холландер) – 00:39     2:0 Манта (Малкин, Бразо) – 00:55     2:1 Бьюгстад (Уокер, Такер) – 04:15     2:2 Кайру (Шенн, Холлоуэй) – 15:43     3:2 Уозерспун – 26:37     4:2 Раст (Карлссон, Кросби) – 40:42     4:3 Жозеф (Бьюгстад) – 44:35     5:3 Кросби (Раст) – 56:39     6:3 Малкин (Бразо) – 56:59    
