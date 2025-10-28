Сидни Кросби вышел на второе место в истории НХЛ по матчам с 2+ очками за одну команду

Капитан «Питтсбург Пингвинз» Сидни Кросби отметился голом и ассистом в матче с «Сент-Луис Блюз».

Как сообщает пресс-служба Национальной хоккейной лиги, Кросби провёл свой 498-й матч, в котором набрал два и более очка за одну команду и вышел на второе место по данному показателю в истории НХЛ. Рекорд лиги принадлежит Горди Хоу (505 матчей за «Детройт Ред Уингз»).

Завершился матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Питтсбург Пингвинз» принимал «Сент-Луис Блюз». Встреча прошла в Питтсбурге на стадионе «Пи-Пи-Джи Пэйнтс-Арена» и закончилась победой хозяев со счётом 6:3. В следующем матче регулярного чемпионата «Питтсбург» встретится с «Филадельфией Флайерз».