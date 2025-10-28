Сидни Кросби вышел на второе место в истории НХЛ по матчам с 2+ очками за одну команду
Поделиться
Капитан «Питтсбург Пингвинз» Сидни Кросби отметился голом и ассистом в матче с «Сент-Луис Блюз».
Как сообщает пресс-служба Национальной хоккейной лиги, Кросби провёл свой 498-й матч, в котором набрал два и более очка за одну команду и вышел на второе место по данному показателю в истории НХЛ. Рекорд лиги принадлежит Горди Хоу (505 матчей за «Детройт Ред Уингз»).
Завершился матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Питтсбург Пингвинз» принимал «Сент-Луис Блюз». Встреча прошла в Питтсбурге на стадионе «Пи-Пи-Джи Пэйнтс-Арена» и закончилась победой хозяев со счётом 6:3. В следующем матче регулярного чемпионата «Питтсбург» встретится с «Филадельфией Флайерз».
НХЛ — регулярный чемпионат
28 октября 2025, вторник. 02:00 МСК
Питтсбург Пингвинз
Питтсбург
Окончен
6 : 3
Сент-Луис Блюз
Сент-Луис
1:0 Раст (Карлссон, Холландер) – 00:39 2:0 Манта (Малкин, Бразо) – 00:55 2:1 Бьюгстад (Уокер, Такер) – 04:15 2:2 Кайру (Шенн, Холлоуэй) – 15:43 3:2 Уозерспун – 26:37 4:2 Раст (Карлссон, Кросби) – 40:42 4:3 Жозеф (Бьюгстад) – 44:35 5:3 Кросби (Раст) – 56:39 6:3 Малкин (Бразо) – 56:59
Материалы по теме
Комментарии
- 28 октября 2025
-
08:42
-
08:30
-
08:20
-
08:03
-
08:00
-
07:29
-
07:05
-
06:52
-
06:50
-
06:35
-
06:14
-
04:32
-
03:42
-
03:20
-
02:38
-
01:57
- 27 октября 2025
-
23:55
-
23:42
-
23:32
-
23:22
-
23:12
-
22:48
-
22:40
-
22:36
-
22:30
-
22:24
-
22:20
-
22:14
-
22:10
-
22:06
-
22:00
-
21:56
-
21:44
-
21:38
-
21:31