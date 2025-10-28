Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

28 октября главные новости спорта, футбол, хоккей, теннис, баскетбол, НХЛ, НБА, РПЛ, КХЛ

Кросби набрал 1700 очков в регулярках НХЛ, разгромная победа Хачанова. Главное к утру
Аудио-версия:
Комментарии

Звёздный канадский форвард «Питтсбург Пингвинз» Сидни Кросби покорил планку в 1700 очков в регулярных сезонах НХЛ, российский теннисист Карен Хачанов одержал разгромную победу над американцем Итаном Куинном в первом круге «Мастерса» в Париже, «Сочи» победил «Ахмат» в матче РПЛ. Главное к утру — в подборке «Чемпионата».

  1. Сидни Кросби набрал 1700 очков в регулярках НХЛ и повторил достижение трёх легенд.
  2. Карен Хачанов одержал разгромную победу в первом круге «Мастерса» в Париже.
  3. «Ахмат» Черчесова проиграл «Сочи», пропустив четыре гола в 13-м туре РПЛ.
  4. «Ак Барс» обыграл «Адмирал» в овертайме и одержал 10 победу подряд.
  5. Малкин превзошёл достижение Овечкина, установив рекорд НХЛ XXI века.
  6. Гол и передача Малкина помогли «Питтсбургу» обыграть «Сент-Луис» в результативном матче.
  7. Мадридский «Атлетико» победил «Бетис» в матче 10-го тура Ла Лиги.
  8. Стало известно, почему Винисиус хочет уйти из «Реала».
  9. Анна Блинкова вышла во второй круг турнира в Цзюцзяне.
  10. Трипл-дабл Йокича и 43 очка Маррея принесли «Денверу» победу над «Миннесотой».

Главные новости дня

Материалы по теме
Топ-события вторника: «Спартак» — ЦСКА в КХЛ, Дёмин против «Хьюстона» в НБА и теннис
Топ-события вторника: «Спартак» — ЦСКА в КХЛ, Дёмин против «Хьюстона» в НБА и теннис
Материалы по теме
Результаты матчей НХЛ на 28 октября 2025 года
Результаты игрового дня НБА 28 октября
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android