Кросби набрал 1700 очков в регулярках НХЛ, разгромная победа Хачанова. Главное к утру
Звёздный канадский форвард «Питтсбург Пингвинз» Сидни Кросби покорил планку в 1700 очков в регулярных сезонах НХЛ, российский теннисист Карен Хачанов одержал разгромную победу над американцем Итаном Куинном в первом круге «Мастерса» в Париже, «Сочи» победил «Ахмат» в матче РПЛ. Главное к утру — в подборке «Чемпионата».
- Сидни Кросби набрал 1700 очков в регулярках НХЛ и повторил достижение трёх легенд.
- Карен Хачанов одержал разгромную победу в первом круге «Мастерса» в Париже.
- «Ахмат» Черчесова проиграл «Сочи», пропустив четыре гола в 13-м туре РПЛ.
- «Ак Барс» обыграл «Адмирал» в овертайме и одержал 10 победу подряд.
- Малкин превзошёл достижение Овечкина, установив рекорд НХЛ XXI века.
- Гол и передача Малкина помогли «Питтсбургу» обыграть «Сент-Луис» в результативном матче.
- Мадридский «Атлетико» победил «Бетис» в матче 10-го тура Ла Лиги.
- Стало известно, почему Винисиус хочет уйти из «Реала».
- Анна Блинкова вышла во второй круг турнира в Цзюцзяне.
- Трипл-дабл Йокича и 43 очка Маррея принесли «Денверу» победу над «Миннесотой».
