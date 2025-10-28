Кросби набрал 1700 очков в регулярках НХЛ, разгромная победа Хачанова. Главное к утру

Звёздный канадский форвард «Питтсбург Пингвинз» Сидни Кросби покорил планку в 1700 очков в регулярных сезонах НХЛ, российский теннисист Карен Хачанов одержал разгромную победу над американцем Итаном Куинном в первом круге «Мастерса» в Париже, «Сочи» победил «Ахмат» в матче РПЛ. Главное к утру — в подборке «Чемпионата».

Главные новости дня