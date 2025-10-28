Скидки
Лямкин: поражения мешали нам играть в хоккей, а сейчас все в хорошем настроении

Лямкин: поражения мешали нам играть в хоккей, а сейчас все в хорошем настроении
Аудио-версия:
Защитник «Ак Барса» Никита Лямкин высказался о 10-й победе подряд казанского клуба после игры с «Адмиралом» (3:2 ОТ).

– 10-я победа подряд, повторение клубного рекорда. Есть ощущение, что набрали ход?
– Не хочется на себя много брать, но действительно видно, что команда стала играть лучше. Это доказывают наши победы.

– Что прежде всего изменилось, по внутренним ощущениям? Это хоккейные вещи либо ментально, в раздевалке?
– Первые наши победы были тяжёлыми, тяжело очень давалась игра, каждый расстраивался, начинал делать какие-то вещи лишние, на себя слишком много брать… Не знаю. И эти поражения, конечно, очень мешали нам играть в хоккей.

А сейчас все в хорошем настроении, все рады, все побеждаем вместе, все набирают очки. Лидеры начали забивать, поэтому всё классно, – сказал Лямкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Рустамом Имамовым.

