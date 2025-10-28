Скидки
Болельщик находится в критическом состоянии после падения с яруса арены «Питтсбурга»

Болельщик находится в критическом состоянии после падения с яруса арены «Питтсбурга»
Комментарии

Болельщик, присутствовавший на матче между «Питтсбург Пингвинз» и «Сент-Луис Блюз» (6:3) был доставлен в больницу после падения с верхнего яруса стадиона «Пи-Пи-Джи Пэйнтс-Арена». Об этом сообщает ESPN.

НХЛ — регулярный чемпионат
28 октября 2025, вторник. 02:00 МСК
Питтсбург Пингвинз
Питтсбург
Окончен
6 : 3
Сент-Луис Блюз
Сент-Луис
1:0 Раст (Карлссон, Холландер) – 00:39     2:0 Манта (Малкин, Бразо) – 00:55     2:1 Бьюгстад (Уокер, Такер) – 04:15     2:2 Кайру (Шенн, Холлоуэй) – 15:43     3:2 Уозерспун – 26:37     4:2 Раст (Карлссон, Кросби) – 40:42     4:3 Жозеф (Бьюгстад) – 44:35     5:3 Кросби (Раст) – 56:39     6:3 Малкин (Бразо) – 56:59    

Инцидент произошёл в начале первого периода после того, как Энтони Манта сделал счёт 2:0.

Сотрудники скорой помощи оказали помощь болельщику, после чего доставили его в больницу, расположенную в нескольких кварталах от арены. Игра не была остановлена, пока мужчине оказывалась медицинская помощь. Полиция Питтсбурга сообщила, что мужчина находится в критическом состоянии.

«Неловко говорить об очках, когда слышишь подобное. Конечно, наши мысли и молитвы с этим человеком и его семьёй, и мы надеемся, что с ним всё в порядке», — заявил капитан «Питтсбурга» Сидни Кросби.

