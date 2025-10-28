Болельщик находится в критическом состоянии после падения с яруса арены «Питтсбурга»

Болельщик, присутствовавший на матче между «Питтсбург Пингвинз» и «Сент-Луис Блюз» (6:3) был доставлен в больницу после падения с верхнего яруса стадиона «Пи-Пи-Джи Пэйнтс-Арена». Об этом сообщает ESPN.
Инцидент произошёл в начале первого периода после того, как Энтони Манта сделал счёт 2:0.
Сотрудники скорой помощи оказали помощь болельщику, после чего доставили его в больницу, расположенную в нескольких кварталах от арены. Игра не была остановлена, пока мужчине оказывалась медицинская помощь. Полиция Питтсбурга сообщила, что мужчина находится в критическом состоянии.
«Неловко говорить об очках, когда слышишь подобное. Конечно, наши мысли и молитвы с этим человеком и его семьёй, и мы надеемся, что с ним всё в порядке», — заявил капитан «Питтсбурга» Сидни Кросби.
