«Бостон» проиграл семь из восьми последних матчей НХЛ после трёх стартовых побед

«Бостон Брюинз» потерпел седьмое поражение в восьми последних играх регулярного чемпионата НХЛ. В ночь с 27 на 28 октября мск «Брюинз» разгромно проиграли на выезде «Оттаве Сенаторз» со счётом 2:7.

НХЛ — регулярный чемпионат
28 октября 2025, вторник. 02:30 МСК
Оттава Сенаторз
Оттава
Окончен
7 : 2
Бостон Брюинз
Бостон
0:1 Гики – 03:06     1:1 Батерсон (Грейг, Сандерсон) – 10:25 (pp)     2:1 Жиру (Амадио, Пинто) – 21:08     3:1 Батерсон (Зеттерлунд, Эллер) – 34:44     4:1 Штюцле (Сандерсон, Батерсон) – 40:13 (pp)     5:1 Штюцле (Сандерсон, Козенс) – 49:33 (pp)     6:1 Казинс (Штюцле, Дженсен) – 52:22     7:1 Зеттерлунд (Шабо, Перрон) – 53:04 (pp)     7:2 Арвидссон (Минтен, Жанно) – 59:50    

Предыдущий матч с «Колорадо Эвеланш» на своей площадке в ночь с 25 на 26 октября мск «Бостон» выиграл со счётом 3:2, но перед этим потерпел шесть поражений подряд в период с 13 по 24 октября. При этом перед неудачной серией клуб из штата Массачусетс одержал три победы подряд в стартовых матчах нового регулярного сезона.

В турнирной таблице Восточной конференции «Брюинз» занимают последнее, 16-е место, набрав восемь очков в 11 играх. Такое же количество очков при меньшем числе игр у «Нью-Йорк Рейнджерс» (10 матчей), «Тампа-Бэй Лайтнинг» (9 матчей) и «Коламбус Блю Джекетс» (8 матчей). При этом плотность клубов в таблице такова, что от зоны плей-офф «Бостон» отстаёт всего лишь на два очка.

Календарь регулярного чемпионата НХЛ
Турнирная таблица регулярного чемпионата НХЛ

