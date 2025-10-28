«Бостон» проиграл семь из восьми последних матчей НХЛ после трёх стартовых побед

«Бостон Брюинз» потерпел седьмое поражение в восьми последних играх регулярного чемпионата НХЛ. В ночь с 27 на 28 октября мск «Брюинз» разгромно проиграли на выезде «Оттаве Сенаторз» со счётом 2:7.

Предыдущий матч с «Колорадо Эвеланш» на своей площадке в ночь с 25 на 26 октября мск «Бостон» выиграл со счётом 3:2, но перед этим потерпел шесть поражений подряд в период с 13 по 24 октября. При этом перед неудачной серией клуб из штата Массачусетс одержал три победы подряд в стартовых матчах нового регулярного сезона.

В турнирной таблице Восточной конференции «Брюинз» занимают последнее, 16-е место, набрав восемь очков в 11 играх. Такое же количество очков при меньшем числе игр у «Нью-Йорк Рейнджерс» (10 матчей), «Тампа-Бэй Лайтнинг» (9 матчей) и «Коламбус Блю Джекетс» (8 матчей). При этом плотность клубов в таблице такова, что от зоны плей-офф «Бостон» отстаёт всего лишь на два очка.

Видео: Здено Хара пробежал Бостонский марафон