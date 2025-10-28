«Бостон» проиграл семь из восьми последних матчей НХЛ после трёх стартовых побед

«Бостон Брюинз» потерпел седьмое поражение в восьми последних играх регулярного чемпионата НХЛ. В ночь с 27 на 28 октября мск «Брюинз» разгромно проиграли на выезде «Оттаве Сенаторз» со счётом 2:7.
Предыдущий матч с «Колорадо Эвеланш» на своей площадке в ночь с 25 на 26 октября мск «Бостон» выиграл со счётом 3:2, но перед этим потерпел шесть поражений подряд в период с 13 по 24 октября. При этом перед неудачной серией клуб из штата Массачусетс одержал три победы подряд в стартовых матчах нового регулярного сезона.
В турнирной таблице Восточной конференции «Брюинз» занимают последнее, 16-е место, набрав восемь очков в 11 играх. Такое же количество очков при меньшем числе игр у «Нью-Йорк Рейнджерс» (10 матчей), «Тампа-Бэй Лайтнинг» (9 матчей) и «Коламбус Блю Джекетс» (8 матчей). При этом плотность клубов в таблице такова, что от зоны плей-офф «Бостон» отстаёт всего лишь на два очка.
Видео: Здено Хара пробежал Бостонский марафон
- 28 октября 2025
-
09:50
-
09:37
-
09:25
-
09:10
-
09:00
-
08:59
-
08:42
-
08:30
-
08:20
-
08:03
-
08:00
-
07:29
-
07:05
-
06:52
-
06:50
-
06:35
-
06:14
-
04:32
-
03:42
-
03:20
-
02:38
-
01:57
- 27 октября 2025
-
23:55
-
23:42
-
23:32
-
23:22
-
23:12
-
22:48
-
22:40
-
22:36
-
22:30
-
22:24
-
22:20
-
22:14
-
22:10