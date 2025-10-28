Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Расписание матчей КХЛ на 28 октября 2025 года

Сегодня, 28 октября, продолжится регулярный чемпионат Континентальной хоккейной лиги. Всего будет сыграно шесть матчей. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня.

Расписание матчей КХЛ на 28 октября 2025 года (время московское):

17:00. «Трактор» – «Автомобилист»;

19:00. «Северсталь» – «Амур»;

19:10. «Динамо» Мн – ХК «Сочи»;

19:30. «Спартак» – ЦСКА;

19:30. «Шанхайские Драконы» – «Динамо» М;

19:30. «Локомотив» – «Лада».

Западную конференцию Континентальной хоккейной лиги с 26 очками после 19 матчей возглавляет череповецкая «Северсталь». Первое место в Восточной конференции КХЛ на данный момент занимает магнитогорский «Металлург», набравший 32 очка после 20 игр.