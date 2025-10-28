Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Лямкин: первые 10 игр мы просто уголь кидали, в шахте работали. Было тяжело

Лямкин: первые 10 игр мы просто уголь кидали, в шахте работали. Было тяжело
Аудио-версия:
Комментарии

Защитник «Ак Барса» Никита Лямкин рассказал о развитии игры казанского клуба в нынешнем сезоне КХЛ.

– Получаете удовольствие от процесса и это выливается в результат?
– Конечно, приятно играть, получаем удовольствие от игры.

– Несколько раз по ходу игры показывали свою фирменную улитку. Это уровень наслаждения от процесса? Играючи подходите к делу?
– Именно так, через удовольствие. Хоккей – это в принципе игра, надо так и относиться, с задором, радостью. Первые 10 игр просто уголь кидали, можно сказать. В шахте работали. Было тяжело. А сейчас выходишь с игры и кайфуешь. Пересматриваешь свои матчи и получаешь удовольствие, радость. Один кайф, – сказал Лямкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Рустамом Имамовым.

Материалы по теме
Лямкин: поражения мешали нам играть в хоккей, а сейчас все в хорошем настроении
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android