Лямкин: первые 10 игр мы просто уголь кидали, в шахте работали. Было тяжело

Защитник «Ак Барса» Никита Лямкин рассказал о развитии игры казанского клуба в нынешнем сезоне КХЛ.

– Получаете удовольствие от процесса и это выливается в результат?

– Конечно, приятно играть, получаем удовольствие от игры.

– Несколько раз по ходу игры показывали свою фирменную улитку. Это уровень наслаждения от процесса? Играючи подходите к делу?

– Именно так, через удовольствие. Хоккей – это в принципе игра, надо так и относиться, с задором, радостью. Первые 10 игр просто уголь кидали, можно сказать. В шахте работали. Было тяжело. А сейчас выходишь с игры и кайфуешь. Пересматриваешь свои матчи и получаешь удовольствие, радость. Один кайф, – сказал Лямкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Рустамом Имамовым.