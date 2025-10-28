Скидки
Капитан «Питтсбурга» Сидни Кросби высказался о достижении 1700 очков в НХЛ

Капитан «Питтсбург Пингвинз» Сидни Кросби высказался о достижении 1700 очков в НХЛ. Во встрече с «Сент-Луис Блюз» (6:3) канадский форвард набрал два очка. Отмечается, что Кросби присоединился к хоккеистам, набравшим 1700 баллов и более — Уэйну Гретцки (2857 очков), Яромиру Ягру (1921), Марку Мессье (1887), Горди Хоу (1850), Рону Фрэнсису (1798), Марселю Дионну (1771), Стиву Айзерману (1755) и Марио Лемьё (1723).

НХЛ — регулярный чемпионат
28 октября 2025, вторник. 02:00 МСК
Питтсбург Пингвинз
Питтсбург
Окончен
6 : 3
Сент-Луис Блюз
Сент-Луис
1:0 Раст (Карлссон, Холландер) – 00:39     2:0 Манта (Малкин, Бразо) – 00:55     2:1 Бьюгстад (Уокер, Такер) – 04:15     2:2 Кайру (Шенн, Холлоуэй) – 15:43     3:2 Уозерспун – 26:37     4:2 Раст (Карлссон, Кросби) – 40:42     4:3 Жозеф (Бьюгстад) – 44:35     5:3 Кросби (Раст) – 56:39     6:3 Малкин (Бразо) – 56:59    

«Я присоединился к компании игроков, которых боготворил с детства. Никогда не думал, что окажусь с ними рядом. Я благодарен судьбе за то, что смог играть так долго и быть частью этой команды», — приводит слова Кросби сайт НХЛ.

