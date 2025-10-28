Капитан «Питтсбурга» Сидни Кросби высказался о достижении 1700 очков в НХЛ
Поделиться
Капитан «Питтсбург Пингвинз» Сидни Кросби высказался о достижении 1700 очков в НХЛ. Во встрече с «Сент-Луис Блюз» (6:3) канадский форвард набрал два очка. Отмечается, что Кросби присоединился к хоккеистам, набравшим 1700 баллов и более — Уэйну Гретцки (2857 очков), Яромиру Ягру (1921), Марку Мессье (1887), Горди Хоу (1850), Рону Фрэнсису (1798), Марселю Дионну (1771), Стиву Айзерману (1755) и Марио Лемьё (1723).
НХЛ — регулярный чемпионат
28 октября 2025, вторник. 02:00 МСК
Питтсбург Пингвинз
Питтсбург
Окончен
6 : 3
Сент-Луис Блюз
Сент-Луис
1:0 Раст (Карлссон, Холландер) – 00:39 2:0 Манта (Малкин, Бразо) – 00:55 2:1 Бьюгстад (Уокер, Такер) – 04:15 2:2 Кайру (Шенн, Холлоуэй) – 15:43 3:2 Уозерспун – 26:37 4:2 Раст (Карлссон, Кросби) – 40:42 4:3 Жозеф (Бьюгстад) – 44:35 5:3 Кросби (Раст) – 56:39 6:3 Малкин (Бразо) – 56:59
«Я присоединился к компании игроков, которых боготворил с детства. Никогда не думал, что окажусь с ними рядом. Я благодарен судьбе за то, что смог играть так долго и быть частью этой команды», — приводит слова Кросби сайт НХЛ.
Материалы по теме
Комментарии
- 28 октября 2025
-
09:50
-
09:37
-
09:25
-
09:10
-
09:00
-
08:59
-
08:42
-
08:30
-
08:20
-
08:03
-
08:00
-
07:29
-
07:05
-
06:52
-
06:50
-
06:35
-
06:14
-
04:32
-
03:42
-
03:20
-
02:38
-
01:57
- 27 октября 2025
-
23:55
-
23:42
-
23:32
-
23:22
-
23:12
-
22:48
-
22:40
-
22:36
-
22:30
-
22:24
-
22:20
-
22:14
-
22:10