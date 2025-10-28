Капитан «Питтсбурга» Сидни Кросби высказался о достижении 1700 очков в НХЛ

Капитан «Питтсбург Пингвинз» Сидни Кросби высказался о достижении 1700 очков в НХЛ. Во встрече с «Сент-Луис Блюз» (6:3) канадский форвард набрал два очка. Отмечается, что Кросби присоединился к хоккеистам, набравшим 1700 баллов и более — Уэйну Гретцки (2857 очков), Яромиру Ягру (1921), Марку Мессье (1887), Горди Хоу (1850), Рону Фрэнсису (1798), Марселю Дионну (1771), Стиву Айзерману (1755) и Марио Лемьё (1723).

«Я присоединился к компании игроков, которых боготворил с детства. Никогда не думал, что окажусь с ними рядом. Я благодарен судьбе за то, что смог играть так долго и быть частью этой команды», — приводит слова Кросби сайт НХЛ.