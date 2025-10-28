Лямкин – о лакроссе: как за ворота заберусь – попробую. Надо всё-таки закрыть гештальт

Защитник «Ак Барса» Никита Лямкин заявил о желании забить лакросс-гол в будущем.

– В хоккейном плане прежде всего команда прибавила при игре в большинстве? Либо много разных аспектов?

– Да нет, во всех аспектах. В командной игре, в хоккее 5 на 5. Владеем инициативой зачастую, получаем удовольствие от игры.

– На моменте кайфа дождёмся от вас ещё одной попытки лакросса?

– Как за ворота заберусь, попробую. Надо всё-таки сделать, генштальт закрыть для себя, – сказал Лямкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Рустамом Имамовым.

В нынешнем сезоне Лямкин сыграл 20 матчей, в которых забросил одну шайбу и отдал семь результативных передач.