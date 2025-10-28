Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Экс-форвард НХЛ Райан Кеслер обвиняется в сексуальном преступлении

Экс-форвард НХЛ Райан Кеслер обвиняется в сексуальном преступлении
Аудио-версия:
Комментарии

Бывшему нападающему НХЛ Райану Кеслеру предъявлены обвинения в двух преступлениях сексуального характера четвёртой степени (закон о данных преступлениях различается в зависимости от штата. Однако, как правило, они считаются наименее серьёзной категорией сексуальных преступлений. — Прим. «Чемпионата»). Об этом сообщает The Athletic.

41-летний Кеслер предстал перед судом в понедельник в Блумфилд-Хиллз, штат Мичиган, где он заявил о своей невиновности по обвинениям, предъявленным ему 23 октября в связи с событиями 1 января, согласно судебным протоколам.

Полиция города Орчард-Лейк, штат Мичиган подтвердила предъявление обвинения Кеслеру и сообщила, что внесён залог в размере $ 50 тысяч. Никаких дополнительных подробностей они не разглашают.

«Райан категорически отрицает обвинения и полностью невиновен в них. Обвинения беспочвенны, и он готов решительно бороться с ними в суде. С началом судебного процесса мы просим уважать его право на личную жизнь и целостность судебной системы. Мы уверены, что после того, как будут представлены все факты и обстоятельства, он будет полностью оправдан», — заявил адвокат Кеслера Роберт Морад.

Кеслер выступал за две команды НХЛ — «Ванкувер Кэнакс» и «Анахайм Дакс» — с 2003 по 2019 год и входил в состав олимпийских сборных США 2010 и 2014 годов.

Материалы по теме
Кеслер: не думаю, что смогу когда-то сыграть на уровне НХЛ. Возраст моего тела — 80 лет
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android