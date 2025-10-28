Экс-форвард НХЛ Райан Кеслер обвиняется в сексуальном преступлении

Бывшему нападающему НХЛ Райану Кеслеру предъявлены обвинения в двух преступлениях сексуального характера четвёртой степени (закон о данных преступлениях различается в зависимости от штата. Однако, как правило, они считаются наименее серьёзной категорией сексуальных преступлений. — Прим. «Чемпионата»). Об этом сообщает The Athletic.

41-летний Кеслер предстал перед судом в понедельник в Блумфилд-Хиллз, штат Мичиган, где он заявил о своей невиновности по обвинениям, предъявленным ему 23 октября в связи с событиями 1 января, согласно судебным протоколам.

Полиция города Орчард-Лейк, штат Мичиган подтвердила предъявление обвинения Кеслеру и сообщила, что внесён залог в размере $ 50 тысяч. Никаких дополнительных подробностей они не разглашают.

«Райан категорически отрицает обвинения и полностью невиновен в них. Обвинения беспочвенны, и он готов решительно бороться с ними в суде. С началом судебного процесса мы просим уважать его право на личную жизнь и целостность судебной системы. Мы уверены, что после того, как будут представлены все факты и обстоятельства, он будет полностью оправдан», — заявил адвокат Кеслера Роберт Морад.

Кеслер выступал за две команды НХЛ — «Ванкувер Кэнакс» и «Анахайм Дакс» — с 2003 по 2019 год и входил в состав олимпийских сборных США 2010 и 2014 годов.