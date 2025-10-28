Сегодня, 28 октября, пройдут три матча OLIMPBET Чемпионата России — ВХЛ. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня Всероссийской хоккейной лиги.

Расписание матчей ВХЛ на 28 октября 2025 года (время московское):

15:00. «Металлург» Нк – «Олимпия»;

15:00. «Сокол» – «Молот»;

19:00. «Динамо» СПб – «Кристалл».

На данный момент сводную таблицу ВХЛ возглавляет «Магнитка», набравшая 30 очков в 20 матчах. Второе место занимает «Нефтяник» с 29 очками после 20 встреч. Тройку замыкает новокузнецкий «Металлург» (29 очков в 18 матчах).



В регулярном чемпионате команды проведут по одному матчу дома и по одному в гостях со всеми командами лиги: всего по 62 матча. Регулярный чемпионат завершится 18 марта 2026 года.