Расписание матчей МХЛ на 28 октября 2025 года

Сегодня, 28 октября, пройдут четыре матча регулярного OLIMPBET Чемпионата МХЛ сезона-2025/2026. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня.

Расписание матчей МХЛ на 28 октября 2025 года (время московское):

18:30. «Реактор» – «Тюменский Легион»;

19:00. «Динамо-Шинник» – МХК «Спартак»;

19:00. «Крылья Советов» – ХК «Капитан»;

19:00. «АКМ-Юниор» – МХК «Динамо» М.

«Золотой» дивизион Западной конференции возглавляет «Локо» с 31 очками после 17 игр. Первое место в «Золотом» дивизионе Восточной конференции занимают «Стальные Лисы», набравшие 31 очко после 17 матчей. Регулярный чемпионат МХЛ завершится 22 марта.