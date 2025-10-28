Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«Детройт» опубликовал видеоролик в честь 30-летия со дня создания «Русской пятёрки»

«Детройт» опубликовал видеоролик в честь 30-летия со дня создания «Русской пятёрки»
Комментарии

«Детройт Ред Уингз» на своей странице в социальной сети Х опубликовал видеоролик в честь 30-летия со дня создания «Русской пятёрки».

ВИДЕО

28 октября 1995 года в составе «Детройта» впервые на лёд в матче НХЛ вышли сразу пять россиян: защитники Вячеслав Фетисов и Владимир Константинов, нападающие Сергей Фёдоров, Игорь Ларионов и Вячеслав Козлов. В тот день «Детройт» обыграл «Калгари Флэймз» со счётом 3:0, Ларионов и Козлов забросили по одной шайбе, Фёдоров отметился двумя передачами, Константинов также записал на свой счёт голевой пас. В 1997 году все пять хоккеистов стали обладателями Кубка Стэнли вместе с клубом.

Материалы по теме
Д. Миронов — о «Русской пятёрке»: в США это никому не нужно, особенно после 2022 года
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android