Пономарёв объяснил, почему ему не удалось закрепиться в НХЛ

Нападающий «Авангарда» Василий Пономарёв рассказал, почему не смог закрепиться в «Питтсбург Пингвинз» после обмена из «Каролины Харрикейнз».

«В «Каролине» отличная система, но обмен в «Питтсбург» меня немножко подкосил. В системе «Каролины» всё было понятно: я знал, что делать, и они понимали, как меня использовать в дальнейшем и как подключать к первой команде, то есть там было дальнейшее видение. В «Питтсбурге» чуть по-другому воспринимается ценность игрока, и, как мне показалось, после обмена уже было не так, как в «Каролине», где у меня были наибольшие шансы попасть в первую команду», — приводит слова Пономарёва ТАСС.