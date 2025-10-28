Скидки
Российский вратарь системы «Питтсбурга» Мурашов признан лучшим игроком недели в АХЛ

Российский вратарь системы «Питтсбурга» Мурашов признан лучшим игроком недели в АХЛ
Российский вратарь системы «Питтсбург Пингвинз» Сергей Мурашов признан лучшим игроком недели в АХЛ. Голкипер «Уилкс-Бэрри» провёл два матча – с «Лихай Вэлли» (4:1) и «Шарлотт» (4:0), где отразил 98,1% бросков (51 из 52).

Всего в этом сезоне Мурашов провёл пять матчей за фарм-клуб «Питтсбурга», его коэффициент надёжности составляет 1,4.

Мурашов подписал трёхлетний контракт новичка с «Пингвинз» летом 2024 года. Сергей был выбран «Питтсбургом» на драфте НХЛ — 2022 в четвёртом раунде под общим 118-м номером. В прошлом сезоне в 16 встречах в АХЛ он отразил 91,3% бросков, коэффициент надёжности 2,64 с одним «сухим» матчем.

