Хоккей

«Было слишком много переломано перед сезоном». Плющев — о СКА

Бывший тренер сборной России Владимир Плющев прокомментировал турнирное положение у лидеров Западной конференции и высказался об игре санкт-петербургского СКА в нынешнем сезоне КХЛ.

«Я бы не сказал, что удивительные результаты, но непривычно видеть парней со столицы: «Динамо», ЦСКА, «Спартак» — ниже пятого места. То, что проблемы у СКА, они предвиделись. Было слишком много переломано перед сезоном, это предвиделось», — приводит слова Плющева Vprognoze.

Западную конференцию Континентальной хоккейной лиги с 26 очками после 19 матчей возглавляет череповецкая «Северсталь». На втором месте «Локомотив» (26 очков).

