ХК «Рязань-ВДВ» назначил Павла Зубова на должность главного тренера

ХК «Рязань-ВДВ» объявил о назначении Павла Зубова на должность главного тренера команды, сообщает пресс-служба клуба. На должность помощника главного тренера назначен Вячеслав Кочкарёв.

Зубов работал в таких клубах, как «Ак Барс», «Сибирь», «Лада» и «Локомотив». Также он возглавлял пермский «Молот», приведя команду к первому месту в регулярном чемпионате ВХЛ и установив серию из 17 побед.

«Мы привлекли в клуб настоящего лидера, одного из сильнейших специалистов, чей авторитет в хоккейном мире неоспорим. Уверен, что под руководством Павла Владимировича мы выйдем на новый уровень и начнём стабильно добиваться побед, реализуя наши амбициозные цели. Важнейшей частью этого пути станет изменение игровой модели и стиля команды», — заявил спортивный директор Глеб Лучников.

Кочкарёв работал тренером в командах «Торос», «Молот», МХК «Динамо» СПб.