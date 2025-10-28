«Трактор» — «Автомобилист»: онлайн-трансляция матча КХЛ-2025/2026 начнётся в 17:00 мск

Сегодня, 28 октября, продолжится регулярный чемпионат Континентальной хоккейной лиги. В Челябинске состоится встреча между местным «Трактором» и «Автомобилистом» из Екатеринбурга. Матч на стадионе «Арена-Трактор имени Валерия Белоусова» начнётся в 17:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Это будет третья встреча команд из шести запланированных в текущем сезоне. Ранее победу с сухим счётом 2:0 одержал «Трактор», а затем «Автомобилист» взял реванш со счётом 5:3.

На данный момент «Автомобилист» занимает третье место в таблице Восточной конференции КХЛ. «Трактор» расположился на шестой строчке в таблице Востока.