«Они были как родные люди из одной семьи». Вячеслав Быков — о «Русской пятёрке»

«Они были как родные люди из одной семьи». Вячеслав Быков — о «Русской пятёрке»
Бывший главный тренер сборной России Вячеслав Быков высказался об игре «Русской пятёрки» в «Детройт Ред Уингз». 28 октября исполнилось 30 лет со дня создания российского сочетания.

«Они получали удовольствие от игры, раскрывали потенциал партнёра, совершенствовали взаимодействия, искали предел своих возможностей и старались побеждать соперника при каждом выходе на лёд. У них было чувство партнёра, а творческий и технический потенциал их был на высочайшем уровне. Они ставили в тупик любого соперника, потому что их действия было невозможно предугадать и предвидеть. Было ощущение, что это были как родные люди из одной семьи, хотя по жизни они разные личности со своим характером и темпераментом. Они могли спорить и не соглашаться в каких-то вопросах или компонентах игры, но на льду это был сплочённый и уважающий друг друга коллектив.

Нам часто приходилось играть против них на тренировках, и это помогало развиваться, улучшать свою игру и мастерство. Я счастлив, что мне повезло быть частью той команды, жить и играть вместе с такими людьми и выдающимися спортсменами», — приводит слова Быкова «Советский спорт».

«Детройт» опубликовал видеоролик в честь 30-летия со дня создания «Русской пятёрки»
