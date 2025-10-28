Скидки
Хоккей

«Шансов остаться у меня в «Спартаке» не было». Савиков — о переходе в СКА

Защитник Егор Савиков прокомментировал свой переход из «Спартака» в стан санкт-петербургского СКА.

«Было тяжёлое время, хорошо, что оно закончилось. Было ли дело [в переговорах со «Спартаком»] в деньгах? Я так не думаю, многое зависело от отношения к тебе со стороны клуба. Наверное, шансов остаться у меня в «Спартаке» не было. Но плохого к болельщикам и тренерскому штабу у меня не осталось, я благодарен тренерам за то многое, что они мне дали. Плохие моменты к тренерам и болельщикам не относятся.

Многое зависело не от меня, я в переговорах особо не участвовал. Варианты с другими клубами были. Форму поддерживал благодаря тому, что тренировался и играл, где мог, в том числе и в МГУ за студенческую команду.

Я работал с Ларионовым в молодёжной сборной. Он первый, кто заметил меня как тренер и даже помогал мне в КХЛ, звонил Борису Миронову. Он звонил мне раза два-три, спрашивал, как у меня продвигаются дела, поддерживал», — приводит слова Савикова ТАСС.

В минувшем сезоне Егор провёл 49 матчей в КХЛ с учётом плей-офф, где отметился двумя заброшенными шайбами и 14 результативными передачами.

